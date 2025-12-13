Delia Espinoza pide al juez Torres Tasso inaplicar fallo del TC y continuar con su reposición en la Fiscalía

13/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La fiscal de la Nación suspendida, Delia Espinoza, solicitó al juez constitucional Juan Torres Tasso inaplicar la resolución del Tribunal Constitucional que suspende su proceso de amparo contra la Junta Nacional de Justicia y la orden de reposición al cargo.

Espinoza busca desconocer decisión del TC

Según un documento enviado al magistrado, Espinoza le pide que se haga un "control de convencionalidad", al considerar que la decisión en mayoría del TC viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Por ello invoca al artículo 110° del Nuevo Código Procesal Constitucional, que establece una revisión de las decisiones judiciales y se escoja la que favorezca a la persona y sus derechos.

Espinoza sostiene que la medida cautelas del TC a favor de la JNJ resulta "manifiestamente inconvencional", pues comprometería de forma indebida las garantías fundamentales.

"Consecuentemente, inaplique a mi caso concreto tal sentido interpretativo del artículo 110° del NCPConst que adopta la decisión mayoritaria del Tribunal Constitucional en el aludido fundamento 49° del ATC Cautelar, así como el propio ATC Cautelar, disponiendo que tanto el proceso principal como este incidente cautelar continúen su trámite", dice el documento.

Pide inaplicar decisión del TC

Coincidencias con magistrados

Asimismo, el documento indica que la conclusión del pedido coincide con la posición en el voto singular del magistrado Gutiérrez Ticse y se señala que que las resoluciones en cuestión "carecen de una decisión firme" por lo que no representaría una afectación a las competencias de la JNJ.

Además, se resaltó que según el magistrado Domínguez Haro, la credibilidad de afectación para dictar una suspensión a la fiscal "no se encuentra acreditada" debido a que "el amparo constituye un proceso de tutela de urgencia".

También se toma en cuenta similitudes en el fundamento del magistrado Monteaguado Valdez que indica que la JNJ puede apelar en el propio proceso de amparo si no hay conformidad con lo resuelto por el juez.

"Por estas consideraciones, habiéndose acreditado la vulneración a los principios de tutela judicial efectiva y garantías judiciales, resulta imperativo que su Judicatura inaplique a mi caso concreto tal sentido interpretativo del artículo 110° del NCPConst (...), disponiendo que tanto el proceso principal como este incidente cautelar continúen su trámite", señala

Coincidencia con Gutiérrez Ticse

Coincidencia con Domínguez Haro

Coincidencia con Monteagudo

Es por ello que, Delia Espinoza pide al juez Torres Tasso no aplicar la decisión del Tribunal Constitucional y continuar con su proceso que ordena su reposición como fiscal de la Nación.