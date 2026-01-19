José Jerí: Fiscalía inicia investigación contra el presidente por reuniones con empresario chino

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Por reunirse de forma clandestina y extraoficialmente con el empresario chino Zhihua Yang en más de una oportunidad, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el presidente José Jerí. Al mandatario se le indagará por dos delitos que habría cometido, según el fiscal de la Nación Tomás Gálvez.

Tras segunda reunión revelada

Un dominical reveló que el jefe de Estado se volvió a encontrar con el hombre de negocios asiático, razón que ha llevado a que se promueva una moción de vacancia desde el Congreso de la República. Por su parte, la Fiscalía le abrió una investigación por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

El mandatario sostuvo una primera reunión con el empresario chino en un chifa de San Borja el 26 de diciembre del 2025, alegando que fue a cenar. La segunda que se hizo pública ocurrió en una galería comercial propiedad de Yang, que se encontraba clausurada, el último martes 6 de enero.

