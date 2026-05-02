'Pequeño J' será extraditado a Argentina este lunes 4 de mayo por triple feminicidio que conmocionó Buenos Aires

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido con el alias 'Pequeño J', será extraditado desde Perú a Argentina este lunes 4 de mayo para enfrentar los cargos en su contra por el triple feminicidio Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérres, en Florencio Varela, Buenos Aires.

Se presentará ante la justicia de Argentina

El joven sindicado como el principal sospechoso de este triple crimen, suscitado en septiembre de 2025, fue trasladado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) desde el penal de Cantera, localizado en Nuevo Imperial Cañete hacia Lima, para que dentro de dos días sea enviado a Argentina.

Esta medida fue autorizada por la justicia peruana luego de un proceso que abarcó coordinaciones bilaterales y evaluaciones de seguridad El acusado de 20 años será trasladado a dicho país bajo un estricto operativo de seguridad

Allí responderá ante las autoridades argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

Al respecto, de acuerdo a información vertida por el medio Infobae, Valverde Victoriano llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el próximo lunes en la tarde. Al día siguiente, comparecerá ante el juez Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez.

Cabe mencionar que, en la causa se investiga no solo los homicidios de las jóvenes, sino también las ramificaciones que habría establecido la presunta banda que integraba en Argentina. La red actuaría en una amplia gama de hechos delictivos desde el narcotráfico hasta lavado de dinero y trata de personas.

Sin embargo, el también denominado 'Montana' no es el único incluido en las pesquisas, junto a él en el expediente figuran otros 11 imputados. Sobre ello, la justicia federal dictó la falta de mérito de otro peruano identificado como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, concido como 'Señor J', como partícipe del triple crimen.

Así habría sucedido el triple feminicidio en Florencio Varela

Hay que mencionar que, la investigación indica que el móvil de este triple crimen fue un ajuste de cuentas. La banda que supuestamente integraría 'Pequeño J', habría planeado el ataque contra las tres jóvenes para recuperar estupefacientes robados.

Las víctimas fueron captadas en Ciudad Evita con la promesa de asistir a una fiesta. No obstante, llegaron a una vivienda ubicada en la calle Chañar 700, en Florencio Varela, en Buenos Aires, donde sufrieron torturas, golpes y heridas de arma blanca antes de que acaben con sus vidas.

Es así que, este triple feminicidio que conmocionó Buenos Aires sumará un nuevo capítulo clave cuando el peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, alias 'Pequeño J', sea extraditado a Argentina el lunes 4 de mayo por la tarde.