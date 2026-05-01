Fiscalía investiga presunta trata de personas ante casos de peruanos engañados y llevados a la guerra en Rusia

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público ha iniciado investigaciones por el presunto delito de trata de personas ante casos de peruanos que fueron captados con ofertas falsas de trabajos y trasladados a la guerra en Rusia. El desarrollo de las diligencias se encuentra comandada por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas de Lima y Lima Norte.

Fiscalía inicia diligencias por caso de peruanos en Rusia

Las diligencias se han iniciado a raíz de denuncias presentadas por familiares de compatriotas que habrían sido captados mediante ofertas laborales engañosas para desempeñar sus profesiones en Rusia, con la promesa de recibir sueldos altos.

En ese marco, la Fiscalía investiga la comisión del presunto delito contra la dignidad humana, en la modalidad de trata de personas y trata de personas agravada, indica el comunicado de la entidad.

Entre las diligencias preliminares a realizar, indican, se está considerando la recopilación de testimonios de familiares, así como el requerimiento de información al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Superintendencia Nacional de Migraciones, además de otras acciones necesarias para esclareces los hechos.

El trabajo se realiza en coordinación con la División de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se señala también que la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, realiza un trabajo en conjunto con las carteras del Interior, Defensa, Trabajo y otras entidades para dar seguimiento a la problemática.

🚨 #LoÚltimo | Ministerio Público inicia investigaciones por presunta trata de personas en agravio de peruanos captados con ofertas laborales engañosas para ser trasladados a Rusia. pic.twitter.com/jKl6IIgmq8 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 1, 2026

Fiscalía alerta sobre ofertas laborales en el extranjero

Ante esta preocupante situación, el Ministerio Público exhorta a la ciudadanía en general a mantenerse cautelosos en cuanto a las ofertas de trabajo en el extranjero que no tengan indicios de ofrecer garantías verificables. Ello, con el fin de prevenir casos de captación con fines de explotación.

"Asimismo, reafirma su compromiso de impulsar las investigaciones y de coordinar, junto a las entidades competentes, las acciones necesarias a nivel internacional para la protección y eventual repatriación de los ciudadanos peruanos afectados", concluye el comunicado.

Como ha trascendido, existe un grupo de connacionales ―principalmente militares en retiro― que viajó a Rusia para enlistarse en su ejército mediante las vías formales, tal como ha confirmado la embajada del país euroasiático en Perú.

No obstante, existe otro grupo de compatriotas que fue engañado a través de ofertas falsas de trabajo y obligados a ir al frente de batalla. Según un abogado de los familiares, se estima cerca de 600 compatriotas captados mediante esta modalidad.