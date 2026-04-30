Junta Nacional de Justicia no ratifica a Oswaldo Ordóñez por denunciar "leyes procrimen" del Congreso ante CIDH

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Oswaldo Ordóñez queda fuera del Poder Judicial peruano tras un polémico proceso de ratificación donde la mayoría de consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) priorizó su deber de neutralidad política sobre el derecho a la libertad de expresión ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Los fundamentos de la decisión judicial

La resolución emitida por la JNJ se basa en una ponencia del consejero Cayo Galindo, quien determinó que el magistrado asumió una postura política incompatible con su cargo. La mayoría consideró que sus frases afectaron la apariencia de independencia necesaria para la judicatura.

El documento oficial sostiene que el juez traspasó los límites técnicos al señalar ante la CIDH la existencia de una coordinación entre el Parlamento y el Gobierno para desestabilizar el sistema de justicia, basándose en interpretaciones sobre las votaciones de las bancadas.

Según la ponencia de Galindo, un magistrado no puede permitirse criticar públicamente a sectores del Congreso sin poner en duda su deber judicial. Este criterio sugiere que referirse a actores políticos específicos en foros internacionales compromete la imparcialidad en procesos donde el Estado es parte.

La presidenta María Teresa Cabrera, junto a los consejeros Víctor Chanduví y Gino Ríos, respaldaron la salida del juez pero con una visión más severa. Ellos sostienen que toda la intervención de Ordóñez ante la instancia internacional merece una calificación negativa por su naturaleza confrontacional.

El futuro legal del magistrado cesado

A pesar de que los consejeros Francisco Távara y Jaime de la Puente votaron a favor de su continuidad, la decisión es firme. El juez advirtió que valorar estas declaraciones en el proceso de ratificación vulneraría su principio, debido a procesos previos.

Con esta resolución, el magistrado no podrá continuar en la Primera Sala Constitucional de Lima. Se espera que interponga un recurso de reconsideración, aunque el panorama sugiere que deberá recurrir a una demanda de amparo ante el propio Poder Judicial para intentar su restitución.

El caso marca un precedente sobre cómo la JNJ evalúa la conducta de los jueces. La decisión final confirma que Ordóñez no seguirá como juez superior tras haber denunciado las leyes procrimen del Congreso ante la CIDH en un contexto de crisis.

La salida del magistrado Oswaldo Ordóñez genera un fuerte impacto en la judicatura nacional, dejando un precedente sobre el control de las opiniones funcionales. Se espera que el caso sea elevado a instancias internacionales si se confirma que la JNJ no ratifica al juez Oswaldo Ordoñez por denunciar las leyes procrimen del Congreso ante la CIDH.