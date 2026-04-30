Piero Corvetto aclara situación de tercer pasaporte ante pedido de impedimento de salida del país

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Durante la audiencia judicial, el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que el tercer pasaporte hallado en su domicilio no tiene vigencia actual. Esta aclaración surge frente a la sospecha fiscal sobre un posible riesgo de fuga durante la investigación.

Detalles sobre la vigencia del documento migratorio

La Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción detectó un pasaporte que supuestamente vencía en agosto de este año durante un allanamiento ejecutado el pasado 24 de abril. No obstante, Corvetto precisó que dicho documento de cinco años fue reemplazado por uno nuevo.

Según el exfuncionario, la renovación se realizó de manera anticipada en enero de este año para evitar restricciones internacionales. El nuevo documento cuenta con una vigencia de diez años y ya se encuentra en posesión de las autoridades correspondientes.

"Se ha hablado mucho de un tercer pasaporte y debo contarle que durante los primeros meses de este año fui a Migraciones a renovar mi pasaporte. El pasaporte que estaba en mi casa, este tercer pasaporte, es un pasaporte que ya no estaba vigente", explicó.

El investigado enfatizó que los códigos de lectura biométricos del antiguo pasaporte son totalmente distintos a los actuales, lo que impide su uso. Por ello, descartó que el objeto incautado por el Ministerio Público represente una herramienta para evadir la justicia.

#OJO Ex jefe de la ONPE Piero Corvetto informó en audiencia judicial que el tercer pasaporte incautado por la fiscalía en su casa, ya no está vigente y no puede ser utilizado para salir del país. pic.twitter.com/G0L5qmpAHk — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) April 30, 2026

Investigación por presunta colusión en procesos electorales

La fiscalía solicita 18 meses de impedimento de salida debido a presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Servicios Generales Galaga. Esta compañía estuvo a cargo de distribuir material electoral en Lima Metropolitana durante los comicios de abril.

El Ministerio Público sostiene que, a pesar de entregar pasaportes de Perú e Italia, el hallazgo de un tercer ejemplar generaba dudas. Sin embargo, la defensa sostiene que la entrega de documentos vigentes fue un acto voluntario desde el inicio.

"Ahora tengo uno de 10 años de vigencia y este nuevo pasaporte que entregué junto con el otro pasaporte de manera voluntaria es el que reemplaza al anterior. Por tanto, el tercer pasaporte ya no estaba vigente y es absolutamente inválido", indicó.

La situación legal de Corvetto depende ahora de la valoración que realice el Poder Judicial sobre estas evidencias y testimonios presentados. Se espera que la justicia determine si existen elementos suficientes para restringir su libertad de tránsito próximamente.

El esclarecimiento sobre la invalidez del tercer pasaporte busca desestimar el riesgo de fuga en el caso de Piero Corvetto y la ONPE. La transparencia en la renovación de documentos es clave ante el pedido de impedimento de salida del país.