Arzobispado investiga a sacerdote de iglesia de San Borja por presuntos tocamientos a menor y adultos

El Arzobispado de Lima confirmó que recibió una denuncia de 29 páginas contra el administrador de la Parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja. Informaron que han impuesto medidas y el caso ha sido extendido a la justicia canónica.

Tienen la denuncia desde 2025

El Arzobispado de Lima se pronunció finalmente y confirmó, a través de un comunicado oficial, que el presbítero Marco Agüero Vidal está siendo investigado tras ser acusado de presuntos tocamientos indebidos. Los hecho, habrían ocurrido en el contexto de la confesión afectado desde personas adultas hasta un menor de edad desde el 11 de diciembre del 2025.

"Se especificaba que también había sido enviada a otros tres destinatarios. En el cuerpo de la carta se hacía referencia a diversos comportamientos problemáticos y, entre ellos, una acusación por "tocamientos no consentidos" en el contexto de la confesión contra tres personas, de las cuales, solo una era menor de edad. Las declaraciones de las presuntas víctimas se insertaron en anexos", dice el comunicado.

La información fue transmitida a la Comisión de Escucha de la Arquidiócesis para su primera valoración, en cumplimiento de los protocolos de abusos establecidos por la legislación universal y de la propia iglesia.

Medidas adoptadas contra sacerdote

Para el 26 de diciembre del 2025 se transmitió la denuncia al Ordinario de Lima para que, "en cumplimiento de lo dispuesto por el can. 1717 del Código de Derecho Canónico", realice un primer juicio de verosimilitud de la denuncia y ordenase una investigación previa de los hechos.

"El mismo día, el Sr. Cardenal procedió a imponerle un remedio penal con carácter formal. El Sr. Cardenal, antes de partir para Roma el domingo 4 de enero de 2026 con ocasión del Consistorio Extraordinario de Cardenales, dispuso que, cuanto antes, un delegado suyo procediera a iniciar una investigación previa de los hechos denunciados, tal como prescribe el can. 1718 del Código de Derecho Canónico", detallan.

El 24 de febrero del 2026 se dieron inicio a las diligencias de la mencionada investigación previa, aún en curso y se impuso al sacerdote Marco Agüero unas medidas cautelares reforzadas, sin especificar cuáles son. Finalmente, expresaron su solidaridad con las víctimas de abuso de menores cometidos por el clérigo, exhortaron a que se respete la acción de justicia canónica y aseguraron que colaborarán con las autoridades judiciales.

