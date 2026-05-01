Huancavelica: Fiscalía realiza nuevas diligencias para esclarecer fatídico operativo militar en Colcabamba

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía informó este viernes 1 de mayo, que continúa desarrollando diligencias para esclarecer la operación militar del último 25 de abril que dejó cinco personas fallecidas en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica.

Es importante recordar que, esta confuso operativo generó que el Ministerio Público abra investigación preliminar contra los miembros del Ejército: CAP. EP. Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, así como a tres ciudadanos, por el presunto delito de homicidio calificado.

Diligencias mientras deudos exigen justicia

De acuerdo con lo informado la institución a través de sus canales oficiales, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín viene conduciendo jurídicamente la inspección técnica de la escena del crimen y recojo de evidencias por parte de los peritos de criminalística de la Policía Nacional de Huancayo, en la localidad de Campo Armiño.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín conduce jurídicamente la inspección técnica de la escena del crimen y recojo de evidencias, por parte de los peritos de criminalística de la Policía Nacional de Huancayo, en la localidad de Campo... pic.twitter.com/0LmzoNBJq3 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 1, 2026

Vale recordar que, desde el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas afirmaron que el operativo se llevó a cabo contra presuntos remanentes del narcotráfico; no obstante, de los deudos indicaron en todo momento que sus familiares abatidos se dedicaban a actividades agrícolas y que se encontraban transitando por el lugar de los hechos luego de una jornada recreativa.

Desde el Congreso exigen explicaciones por del caso. La noche de ayer, jueves 30 de abril, se confirmó la presentación de una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, para que responda por este presunto atentado contra los derechos humanos.

En paralelo, el ministro en mención deberá comparecer desde las 3:00 p. m. de este lunes 4 de mayo ante la Comisión de Defensa del Parlamento por el mismo caso, siendo objeto a una censura de no convencer sus descargos ante la representación nacional.

Presidente Balcázar pide disculpas

Quien también se pronunció por el operativo militar en la sierra del Perú fue el propio presidente José María Balcázar. En entrevista exclusiva brindada este jueves 30 de abril al programa "Hablemos Claro" de Exitosa, el mandatario se solidarizó con los deudos, ofreciéndoles sus disculpas y exigió las máximas investigaciones para que se esclarezca la fatídica intervención.

"Hay que pedir que se den las investigaciones y si hay un proceso tiene que cumplirse, pero nosotros tenemos que lamentar a las víctimas y pedir las disculpas del caso a los deudos. No se puede dejar de hacer una investigación transparente que permita llegar a la conclusión de lo que pasó ahí", manifestó.

En ese sentido, aseveró que su administración es fiel defensora de los derechos humanos; sin embargo, no ocultó su asombro por la disposición del fiscal de turno de ordenar la libertad de los involucrados, tras 48 horas de lo ocurrido.

El caso no ha conmocionado a un sector de la política peruana, quienes exigen que lo ocurrido en Huancavelica no quede impune.