Reconstrucción en Junín demorará hasta seis meses tras fuerte sismo, según Zósimo Cárdenas

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

La región Junín enfrenta una situación crítica tras el movimiento telúrico que afectó severamente la infraestructura local. Las autoridades regionales buscan acelerar las labores de recuperación y atención para devolver la tranquilidad a las familias damnificadas en las zonas declaradas en emergencia.

Evaluación y Daños en la Región

El gobernador regional de Junín explicó que los trabajos de reconstrucción tomarán entre cuatro y seis meses debido a los trámites administrativos. Según Exitosa, la autoridad solicitó al gobierno central un presupuesto urgente para reparar colegios y postas médicas dañadas por el fenómeno natural.

"Definitivamente si hablamos de inversión pública, pues toma su tiempo, no, si quiero unos cuatro o cinco meses, seis meses y eso en el más rápido plazo, porque en realidad la burocracia es más lenta", declaró.

Las zonas más golpeadas requieren una intervención inmediata por parte de los sectores competentes para mitigar los riesgos latentes. El gobierno regional mantiene una constante comunicación con las instancias nacionales para agilizar los trámites correspondientes y reducir los plazos establecidos.

Gestión de Presupuesto

Las autoridades locales esperan la asignación de recursos para iniciar con las obras prioritarias en los siete distritos afectados. Según Exitosa, se presentaron fichas técnicas para intervenir colegios de primaria y secundaria, además de nueve postas médicas que requieren atención inmediata.

"Nosotros ya hemos pedido al presidente Balcázar que está de salida hace unos tres días atrás con un documento, con las fichas técnicas del IOR para poder reconstruir y más o menos más de 140 millones de demanda que estamos pidiendo para que el servicio público nuevamente se pueda", añadió.

El trabajo articulado entre las diferentes entidades resulta indispensable para superar las dificultades técnicas y financieras presentadas. Según Exitosa, las gestiones continuarán en las próximas semanas para asegurar el bienestar de los ciudadanos afectados en toda la circunscripción regional.

Las acciones concretas contemplan la supervisión constante de los daños estructurales reportados en las provincias. La cooperación interinstitucional permitirá optimizar los recursos disponibles para la pronta recuperación de las zonas afectadas.

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El panorama actual demanda una respuesta eficiente por parte de los ministerios encargados de canalizar los fondos públicos. Las autoridades locales confían en que la burocracia estatal no detenga los proyectos aprobados para la región.

Las estrategias implementadas buscan garantizar la transparencia y rapidez en la ejecución de cada una de las obras programadas. Según Exitosa, la fiscalización de los recursos asignados será clave para cumplir con los plazos previstos en beneficio de la población.

La pronta respuesta del gobierno central resulta fundamental para garantizar la asignación presupuestal y superar los obstáculos burocráticos que retrasan la reconstrucción de Junín tras el reciente sismo.