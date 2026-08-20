Luis Galarreta sobre plan de Gobierno de Keiko Fujimori: "Todo se va a cumplir"

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Galarreta se dirigió al Pleno de la Cámara de Diputados para ratificar el compromiso del Ejecutivo con las propuestas presentadas durante la campaña electoral. Durante su exposición, el jefe del Gabinete Ministerial aseguró de manera tajante que todo el plan de Gobierno de Keiko Fujimori se cumplirá sin excepciones.

Ratificación del plan de gobierno y respuesta a los cuestionamientos

Durante su intervención parlamentaria, el primer ministro salió al frente de las críticas vertidas por diversos sectores políticos que señalaban un presunto abandono de las propuestas iniciales. Galarreta enfatizó que el documento de trabajo del actual gobierno mantiene la línea argumental expuesta desde la primera contienda electoral, descartando cualquier tipo de desvío o modificación en las metas trazadas.

El titular del Gabinete recalcó que la hoja de ruta gubernamental se mantendrá firme y que la gestión trabajará para materializar cada uno de los ejes estratégicos planteados a la ciudadanía. La postura expuesta ante el hemiciclo busca dar un mensaje de estabilidad y firmeza respecto a las políticas públicas que impulsará el Poder Ejecutivo en los distintos sectores.

"Quiero dejar constancia, porque alguien ha dicho: 'se han olvidado sus promesas'. Todo lo que está expuesto en el plan de Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, que es el mismo plan de la primera vuelta, todo se va a cumplir", indicó el Premier Luis Galarreta ante la representación nacional.

Galarreta anuncia implementación de la oficina de seguimiento y control de metas

Para garantizar la ejecución de las propuestas, el jefe del Gabinete anunció la implementación de un mecanismo estricto de fiscalización interna que operará directamente dentro del Palacio de Gobierno. Esta unidad administrativa tendrá como función principal sistematizar el cumplimiento de cada eje de gestión mediante indicadores cuantitativos y matrices de evaluación continua.

Con este sistema de monitoreo, el Ejecutivo busca asegurar que los ministerios y organismos públicos cumplan los plazos establecidos para la ejecución de proyectos y presupuestos. La medida pretende evitar que las metas queden relegadas a meros enunciados burocráticos y se conviertan en obras y políticas concretas para la población.

"Nosotros vamos a tener oficina de seguimiento en la presidencia de la República de Keiko Fujimori, para que cada promesa, con check, con cuadros, con matrices para que cada promesa se cumpla", resaltó el titular de la PCM.

En ese sentido, el premier Luis Galarreta reafirmó la determinación del Gobierno de llevar a cabo una administración orientada a resultados concretos, garantizando que el aparato estatal trabaje bajo un esquema transparente de rinde de cuentas y cumplimiento estricto de los compromisos asumidos.