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Una vida que renace

Vivió más de una década en las calles, pero aprobó con la mejor nota para un trabajo y cambió su destino

Valter Fonseca dos Santos, que vivió más de 15 años en situación de calle en Brasil, conmovió a la región tras alcanzar la máxima nota en un concurso público y conseguir un empleo estable.

Valter se dedicó a estudiar en las calles para obtener el puesto.
Valter se dedicó a estudiar en las calles para obtener el puesto. (Composición Exitosa)

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 20/08/2026

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La historia de Valter Fonseca dos Santos es la de un hombre que se negó a rendirse. Tras más de una década sobreviviendo en las calles de Patos de Minas, en el estado brasileño de Minas Gerais, encontró en el estudio y la perseverancia la oportunidad de transformar su vida.

De la indigencia al esfuerzo diario

Valter nació en Ilhéus, Bahía, y migró hacia Minas Gerais en busca de trabajo. Sin embargo, la falta de oportunidades lo llevó a vivir en la calle durante más de 15 años, realizando labores precarias como cosechas de tomate o trabajos temporales.

En 2015 decidió cambiar su destino y acudió al Centro de Referencia Especializado de Asistencia Social (Creas), donde recibió orientación para elaborar un currículum y buscar empleo. Aunque no fue contratado en ese momento, la semilla de la esperanza quedó sembrada.

Meses después surgió la posibilidad de presentarse a un concurso municipal. El puesto era para sepulturero, un trabajo que pocos aspirantes consideraban atractivo, pero que representaba para Valter la oportunidad de estabilidad.

Con apenas un cuaderno y la luz de las plazas públicas, se dedicó a estudiar cuatro horas diarias durante cuatro meses. Los bancos de las plazas se convirtieron en su sala de clases improvisada, y la disciplina fue su única herramienta.

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Sacó la nota más alta

El día del examen, Valter se enfrentó a otros 21 aspirantes. Contra todo pronóstico, obtuvo 26 puntos de 30 posibles, la mejor calificación del concurso. Con ello aseguró uno de los tres puestos ofertados por el municipio. "Nunca imaginé que después de tantos años en la calle podría lograr algo así", declaró emocionado tras conocer los resultados.

El empleo le permitirá alquilar una vivienda y dejar definitivamente la indigencia. Para Valter, el trabajo no solo significa un salario, sino también dignidad y reconocimiento. Su historia se ha convertido en símbolo de resiliencia e Brasil y ha sido destacada por medios como ejemplo de superación personal.

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Autoridades locales señalaron que el caso demuestra la importancia de los programas sociales y de ofrecer oportunidades reales de reinserción laboral a personas en situación de calle. La constancia de Valter y el apoyo institucional se combinaron para abrirle una puerta que parecía cerrada.

La vida de Valter Fonseca dos Santos es un recordatorio de que la perseverancia puede vencer la adversidad. Tras más de 15 años en las calles, encontró en el estudio y en un concurso público la oportunidad de reconstruir su destino. Su historia no solo inspira, sino que también visibiliza la necesidad de políticas que permitan a quienes viven en la indigencia acceder a un futuro más digno.

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