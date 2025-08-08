Martín Vizcarra: Poder Judicial reprograma audiencia de prisión preventiva del expresidente para el 13 de agosto

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial reprogramó la nueva audiencia de pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra para este miércoles 13 de agosto, desde las 9:00 a. m., la misma que estará presidida por el juez Jorge Chávez Tamariz.

Como se recuerda, la diligencia fue convocada para este viernes 8 de agosto, a partir de las 11:00 a. m. luego de que el Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada declarase fundada la apelación del Ministerio Público sobre el fallo del juez juez Víctor Alcocer, quien rechazó el requerimiento de seis meses de cárcel hacia el exmandatario, el pasado 27 de junio.

(Noticia en desarrollo...)