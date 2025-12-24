Poder Judicial condena a 35 años de prisión a policía que disparó y robó S/ 13 mil a cambista

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial dictó una condena de 35 años de prisión efectiva contra un miembro de la Policía Nacional del Perú por haber disparado y robado 13 mil soles a un cambista en Surco.

Policía sentenciado

Una nueva mancha a la institución policial fue la que provocó Lener Ampuero, quien fue sentenciado por el delito de robo agravado en perjuicio de Martín Ángeles Beloglio.

Según los hechos sustentados y probado en la acusación realizada por el fiscal adjunto provincial Renatto Andia Moreno, Ampuero, quien era parte de la Comisaría de Surco, bajó de su vehículo el 11 de diciembre del 2023 por la tarde para interceptar a la víctima. Acercándose para dispararle tres veces a quemarropa y luego robarle los 13 mil soles que el cambista tenía en su chaleco.

La Fiscalía logró acreditar en el juicio oral las acusaciones mediante imágenes, llamadas, mensajes de texto, testimonios y demás pericias que el policía era responsable del delitos, logrando a su vez que se le imponga el pago de una reparación civil de 30 mil soles a favor de la víctima.

Robo a cambista

El asalto se dio en la cuadra 3 de la avenida Ayacucho, en Santiago de Surco, donde el cambista fue interceptado en por el policía que bajó de un automóvil de color negro y le disparó para que entregue el chaleco en el que tenía el dinero.

Tras ello, según los reportes de aquel entonces, huyó pero abandonó el vehículo cuadras más adelante y hallado por efectivos de la comisaría de Mateo Pumacahua, la unidad no contaba con llave de contacto ni placa de rodaje en la parte trasera. Mientras que la víctima era auxiliada y llevada de emergencia al Hospital José Casimiro Ulloa.

Es por este caso que el Ministerio Público informó que logró la condena de 35 años contra un miembro de las PNP que robó y disparó contra un cambista para arrebatarle 13 mil soles.