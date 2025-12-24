'Los Cuellos Blancos del Puerto': Poder Ejecutivo aprueba solicitar la extradición de presunto integrante

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Ejecutivo aprobó solicitar la extradición de Miguel Ángel Miranda Mendoza, exjuez de la Corte del Callao y presunto miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, desde España.

Pedido aprobado

En conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se publicó el diario El Peruano la Resolución Suprema Nº 279-2025-JUS, mediante el que se accede a la solicitud de extradición contra Migue Ángel Miranda Mendoza para ser procesado por los presunto delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio.

"Acceder a la solicitud de extradición activa del ciudadano peruano Miguel Ángel Miranda Mendoza para ser extraditado del Reino de España y ser procesado en la República del Perú por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio".

El documento precisa que la solicitud la formuló el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria Nacional para que Miranda Mendoza sea procesado por el emblemático caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' por el que la Fiscalía solicitó una pena de cuatro años y siete meses de prisión en diciembre del 2024.

Imputaciones

Mirando figura como parte de los procesados de la red de corrupción acusada por alterar procedimientos judiciales en el Callao y por su impacto en la reestructuración del sistema de justicia nacional. El Ministerio Público, investiga a más de 40 personas que tendrían vínculos con este grupo, acusa a Miranda de formar parte de la organización y cometer hechos de cohecho.

En 2019, fue suspendido de su cargo por presuntamente haber aceptado de forma irregular una transferencia de 2 mil soles del expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. Según el informe que lo suspendió, la transacción tenía el objetivo de beneficiar los intereses de un proceso de Familia en ese distrito judicial. Por ello, el Consejo Ejecutivo del PJ impuso una suspensión de seis meses al vulnerar el Código de Ética de la Función Pública.

La Fiscalía, según la acusación, considera a Miranda Mendoza como parte de la estructura criminal vinculada al expresidente de la Corte del Callao, Walter Ríos, y el exjuez supremo César Hinostroza. El expediente relata una seria de hechos ilícitos en los que los funcionarios, asesores y abogados habrían participado en actos delictivos dentro de ese distrito judicial.

