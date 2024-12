"Mi padre no comandaba grupos armados": Hija de general EP Juan Rivero Lazo celebra orden de liberación

18/12/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

La hija del general EP Juan Rivero Lazo, Marietta Rivero, declaró en exclusiva para Exitosa y afirmó estar feliz por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que declaró fundada la modificación del cómputo de inicio y fin de la pena contra su padre. La mujer detalló que su padre no trabajaba con grupos, sino que analizaba inteligencia del Ejército.

Esperan felices a su liberación

En diálogo con Nicolás Lúcar, la hija de Rivero detalló que el Poder Judicial incurría en una infracción constitucional aplicando de manera escalonada las penas. Según la mujer, debió sumarse la reclusión desde 2001. Asimismo, recalcó que su padre ya había pasado año y medio en una prisión militar en el 94.

"Hoy es un día muy feliz, ya que el Tribunal Constitucional el día de ayer nos ha dado razón en cuando a que mi padre ya había cumplido la totalidad de la pena, y que el Poder Judicial estaba cometiendo una infracción constitucional en aplicar de manera escalonada las penas, sin contabilizarle que él está preso desde año 2001 y también año y medio en la prisión militar en el año 94", comentó.

Rivera no tenía comandos armados

La mujer detalló que la forma en que se manejó el juicio contra su padre estuvo marcada por un notable ensañamiento del Instituto de Defensoría Legal (IDL) que habría creado una estructura que enlazaba al presidente y a su padre en la toma de decisiones. Ella reafirmó que su padre no trabajaba directamente con el mandatario.

"Esto solamente es un ensañamiento por él no haber accedido a mentir, ya que él no participó de los hechos (...) Esa estructura la diseñó IDL junto con la Fiscalía porque es una estructura inexistente en el Ejército. Porque el director de inteligencia del Ejército no despacha con el presidente de la República", lamentó.

Asimismo, detalló que los trabajos de su padre como director de inteligencia del Ejército estaban relacionados con la producción de inteligencia, su análisis. Desligó por completo que haya trabajado con grupos armados, ni grupos antiterroristas.

"El director de inteligencia no tiene grupos operativos de operaciones militares, solamente produce inteligencia. Mi padre no mandaba grupos armados, ni grupos antiterrorista. Simplemente, hacía análisis de inteligencia como director de inteligencia del Ejército (...) Él fue el que diseñó la derrota de Sendero y MRTA, utilizando al soldado amigo, a las Rondas Campesinas", relató.

De este modo, la hija del general EP Juan Rivero Lazo, Marietta Rivero, reafirmó su felicidad respecto a la decisión del TC que corrige la computación de los años de condena contra su progenitor. Asimismo, reafirmó que este no tenía comandos armados ni antiterroristas a su mando cuando fue director de inteligencia del Ejército.