Javier Arévalo denuncia falta de apoyo del Ejecutivo en locales de unidades de flagrancia: "No nos dio dinero"

En diálogo con Exitosa, el presidente del Poder Judicial (PJ), Javier Arévalo, criticó al Ejecutivo por la falta de apoyo económico para las unidades de flagrancia.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el titular del PJ indicó que, a pesar de la falta de apoyo del Ejecutivo, han obtenido resultados positivos.

"Hemos logrado de una manera bastante austera (resultados) y con el apoyo de gobiernos regionales y locales (...) El Ejecutivo no nos dio dinero (...) En algunos sitios tenemos el local, pero el Ministerio Público no participa, o no participa otro, porque faltan los recursos para esas instituciones", declaró.