Jairo Concha: Expareja del futbolista lo acusa de intentar reducir la pensión de su hijo

El tema familiar de Jairo Concha vuelve a estar en el ojo público. Su expareja, Débora Goytizolo, aseguró que el futbolista estaría intentando reducir la pensión de su hijo, y las redes sociales se llenaron de comentarios sobre esta nueva polémica. La madre del menor fue clara y dejó saber que no se quedará callada.

Débora Goytizolo advierte a Jairo Concha

Fue a través de su cuenta de X (antes Twitter) que Débora Goytizolo publicó un comunicado explicando la situación. Según la expareja de Jairo Concha, recibió una notificación sobre una conciliación sin previo aviso, algo que la sorprendió por completo considerando la delicada salud de su hijo.

"El día de hoy recibí una notificación del señor Jairo Concha, a quien menciono abiertamente. La conciliación es de mutuo acuerdo, y en ningún momento fui informada previamente de esta intención, aun sabiendo que me encuentro en una situación de vulnerabilidad debido al estado de salud de nuestro hijo", escribió Débora Goytizolo.

La expareja del futbolista dejó claro que no aceptará ninguna reducción en la pensión de alimentos y advirtió que, de no llegar a un acuerdo conforme a ley, tomará acciones legales.

"Nadie puede decidir de manera unilateral reducir el nivel de vida de un hijo por simple voluntad personal. Por ello, públicamente manifiesto que no acepto dicha pretensión e invito al señor Jairo Concha a dialogar de manera responsable y priorizando el bienestar de Liam", agregó la expareja del futbolista.

Además, hizo un llamado a establecer un régimen de visitas más constante, ya que asegura que la comunicación entre ambos ha sido mínima desde el 26 de diciembre, pese a que antes mantenían una relación cordial por el bienestar del menor.

Denuncia ausencia de Jairo Concha

Débora Goytizolo también reveló que su hijo, Liam, se encuentra delicado de salud y que, a pesar de que Jairo Concha estaba al tanto, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras enfrentaban la emergencia médica.

"Quiero dejar constancia de que mi hijo se encuentra delicado de salud. El padre de mi hijo está plenamente enterado de esta situación; sin embargo, decidió viajar a Aruba con su pareja mientras nosotros nos encontrábamos en una emergencia médica", escribió la madre.

Según Débora Goytizolo, esta dinámica se ha repetido en los últimos seis años, pero nunca había alzado la voz por respeto a la familia del futbolista. Ahora cuenta con audios y videos donde se evidencia que su hijo llora por ver a su padre, mientras él prioriza otras actividades antes que ejercer su rol paterno.

Así, la expareja de Jairo Concha aseguró que no permitirá que se reduzca la pensión de su hijo y advirtió que, de no llegar a un acuerdo, tomará medidas legales.