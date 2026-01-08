Hernán Barcos recibió propuesta de nuevo cargo para seguir en Alianza Lima: ''Las puertas están abiertas para él''

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Hernán Barcos de Alianza Lima dio que hablar en el mundo del fútbol peruano, pero ahora surge un giro inesperado. El administrador del club, Fernando Cabada, reveló que al 'Pirata' se le ofreció asumir un cargo distinto dentro de la institución para seguir aportando fuera de la cancha. Sin embargo, la decisión del delantero argentino fue seguir activo en su carrera profesional.

Alianza Lima y su propuesta a Hernán Barcos

En entrevista con Latina, Fernando Cabada contó que tuvo un diálogo directo con Hernán Barcos para explicarle la intención del club de que permanezca en Alianza Lima, pero en un rol fuera del fútbol.

"Yo hablé personalmente con Hernán y él lo sabe. No daré detalles confidenciales de la conversación, pero le ofrecí la permanencia en puestos de responsabilidad dentro de la institución, en retos que creo que él podría encarnar de manera perfecta por ser quien es dentro de Alianza", señaló el administrador de Alianza.

Fernando Cabada explicó que la propuesta se dio en un contexto de renovación del plantel, ya que el club evaluaba algunos cambios tras no cumplir con todos los objetivos de la temporada.

El ofrecimiento buscaba reconocer el peso histórico, liderazgo e influencia de Hernán Barcos en el vestuario durante sus cinco temporadas en el club de La Victoria.

Hernán Barcos prefirió seguir jugando

A pesar del interés de Alianza Lima por mantenerlo en la institución, Hernán Barcos decidió continuar su carrera profesional y aceptó posteriormente una oferta del FC Cajamarca.

"Él tiene un tiempo para pensarlo, ahora está en otros retos. Él decidió seguir jugando y ese es un tema que para nosotros ya no iba. Ahí están las puertas abiertas en otro plano", agregó Fernando Cabada.

El administrador blanquiazul resaltó el profesionalismo del 'Pirata' y su legado dentro del club. Recordó que Hernán Barcos fue goleador histórico, figura internacional y nacionalizado, y que siempre mostró compromiso dentro y fuera del campo.

"En el caso de Hernán, es un ícono a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico, una figura internacional en Alianza y, posteriormente, nacionalizado. Siempre existen altas, bajas, fichajes y no renovaciones; su situación entró en ese espectro. Él sabe que las puertas del club están abiertas", finalizó Cabada.

La propuesta de un nuevo cargo para Hernán Barcos dentro de Alianza Lima demuestra el interés del club por mantener su liderazgo y legado, aunque el delantero decidió seguir activo como jugador profesional.