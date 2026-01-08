RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
En beneficio del turismo

Caso Aeropuerto de Chinchero: MTC paga laudo arbitral EE. UU. y concluye todo proceso que impedía su ejecución

Desde el MTC sostienen que centrarán sus esfuerzos para el impulso definitivo del Aeropuerto de Chinchero, a fin de generar un mayor desarrollo al Cusco y al país.

Aeropuerto Internacional de Chinchero.
Aeropuerto Internacional de Chinchero. MTC

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 08/01/2026

El Estado peruano, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que ha gestionado el pago correspondiente del laudo arbitral relacionado con el contrato de concesión que existía la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco (AICC).

Desde la cartera que preside el ministro Aldo Prieto Barrera, refieren que lo cumplido se da por una "obligación internacional", concluyendo, además, con cualquier contingencia legal vinculada al entonces firma del referido terminal aéreo. 

En defensa de la seguridad jurídica del país"

Con referente a lo actuado, mencionan que es en "estricto cumplimiento" del Estado de derecho y en defensa de la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas en el país. Además, de que lo adoptado se dio tras un "exhaustivo" análisis y coordinación interinstitucional entre las direcciones generales y unidades ejecutoras del MTC, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otras entidades involucradas, poniendo fin a un proceso legal de larga data.

"Honrar las decisiones de tribunales arbitrales internacionales es un pilar fundamental para la credibilidad del Perú en el mundo y un requisito para atraer inversiones de calidad a largo plazo", destacó el titular del MTC. 

Asimismo, resaltó que el incumplimiento del pago habría generado mayores costos financieros por intereses y posibles sanciones, además de un daño reputacional "severo" en contra de nuestro país.

"La gestión realizada permitió, además, alcanzar un acuerdo que evita el pago de los intereses generados por el incumplimiento de pago y la generación de intereses adicionales y procesos de ejecución coactiva, optimizando el uso final de los recursos públicos", refirió.

Más sobe el Aeropuerto de Chinchero 

El cumplimiento del pago - aclara el MTC - permitirá al sector redoblar sus esfuerzos y priorizar "de manera exclusiva" la pronta ejecución del Aeropuerto de Chinchero, ubicado el distrito que lleva el mismo nombre, provincia de Urubamba, región Cusco. 

De esta manera, el proyecto brindará al país una infraestructura aeroportuaria moderna, segura y con capacidad para atender la creciente demanda turística, mejorando la experiencia de los visitantes y generando mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades locales. 

"El MTC y el Gobierno reafirman su compromiso con la continuidad del proyecto del Aeropuerto de Chinchero, el mismo que mejorará sustancialmente la conectividad aérea del Perú, posicionando a Cusco como un hub de conexiones regionales y fortaleciendo la integración de todo el país", puntualizan. 

Con el cumplimiento del pago, el Perú pone fin a un proceso elevado al CIADI, garantizando así su ejecución para el beneficio del turismo en la "Ciudad Imperial".

