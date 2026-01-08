Sedapal anuncia corte de AGUA este viernes, 9 de enero: Verifica AQUÍ si tu distrito se verá afectado

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Hasta 10 horas sin agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reveló que tiene corte programado del suministro en algunos distritos de Lima Metropolitana este viernes, 9 de enero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida.

¿Por qué será el corte de agua este viernes?

Sedapal, a través de su canal de difusión en WhatsApp, exhorta a los usuarios a tomar previsiones y almacenar agua suficiente para cubrir necesidades básicas durante el periodo de restricción este viernes, debido a trabajos de mantenimiento preventivo y limpieza de reservorios, acciones indispensables para asegurar la calidad y continuidad del suministro en zonas estratégicas.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", se lee en el comunicado.

En ese marco, la empresa estatal pide a los usuarios que en caso el servicio no sea restablecido en el horario dado a conocer en su reporte, no duden en comunicarse al quafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Interrupción del servicio en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: APV Ramiro Prialé, APV Riva Agüero, Asoc. Municipales, Urb. Pando 8va etapa, Asoc. Riva Agüero, Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Jr. Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero.

Ejecución de empalme. Sector 41.

Sin agua en Carabayllo

Áreas afectadas: A.H. Ampl. Keiko S. Fujimori, A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo, A.H. Keiko S. Fujimori, A.H. Carlos León Trelles, A.H. Morihisa, A.H. Carlos Noriega, A.H. Progreso Comité Ampl. Nueva Juventud IV Sector, A.H. Progreso V Sector, A.H. Ampl. El Hiroshima.

Desde las 12m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 358.

Asimismo, la empresa estatal reportó que el corte de agua en Carabayllo también abarcará en las siguientes zonas desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del viernes, 9 de enero: A.H. Progreso, Comité de Ampl. Nueva Juventud V sector, A.H. Sol Naciente I, II y III, Agrup. Viv. Bellavista, Agrup. Fam. Los Portales del Sol, Agrup. Fam. Los Solidarios, C.P. Familiar Los Libertadores, P.J. Pueblos Unidos por el Desarrollo sector Nueva Aurora.

Finalmente, las otras áreas afectadas con esta medida de forma temporal son: A.H. Ampl. Keiko S. Fujimori, A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo, A.H. Keiko S. Fujimori, A.H. Carlos León Trelles, A.H. Morihisa, A.H. Progreso Comité Ampliación Nueva Juventud IV y V sector, Agrupación Familiar 11 de Mayo.

