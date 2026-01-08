Caso Alas Peruanas: PJ ordena incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso contra Joaquín Ramírez

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Podes Judicial dispuso la incorporación de Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso penal contra su exsecretario general, Joaquín Ramírez, y otros investigados por el caso denominado 'Alas Peruanas'.

FP en nuevo caso judicial

La decisión fue adoptada por la jueza Margarita Salcedo a través de una resolución que fue emitida el 15 de diciembre del 2025, luego de que se declarara fundado el requerimiento presentado por la Fiscalía especializada en lavado de activos el 30 de abril de dicho año. En el pronunciamiento señaló que el Ministerio Público cumplió con los presupuestos legales.

En la audiencia previa, la defensa de Fuerza Popular solicitó que el pedido fiscal fuera declarado improcedente, pues argumentó que la Fiscalía no había formulado una imputación concreta y válida contra el partido. Además, de que existían hasta seis versiones defectuosas de los hechos atribuidos, sumado a que el plazo de la investigación preparatoria había vencido el 5 de mayo del 2025, considerándolo una vulneración al derechos a la defensa e igualdad procesal.

Pese a ello, la magistrada rechazó los argumentos, pues explicó que el pedido de la Fiscalía fue presentado dentro de la etapa procesal correspondiente y que si trámite se vio retrasado por recusaciones reiteradas que habían interpuestas contra los jueces del caso. La juez resaltó que, pese a ello, el Ministerio Público actuó conforme a ley y dentro de los plazos permitidos.

En su decisión la colegiada ordenó al órganos social del partido que designe a un apoderado judicial en un plazo de cinco días. Advirtió que, en caso de incumplimiento, el propio despacho judicial procederá a designar un representante de oficio con el fin de garantizar la continuidad del proceso.

Tesis fiscal

La Fiscalía sostiene que al interior de Fuerza Popular habría operado una presunta organización criminal que tenía el objetivo de obtener poder político en el Ejecutivo mediante la captación de recursos ilícitos.

Por ello, habrían recibido aportes de Joaquín Ramírez provenientes del fraude en la administración de la Universidad Alas Peruanas, pues estuvo dirigida por su tío Fidel Ramírez Prado, durante las campañas presidenciales del 2011 y 2016.

El caso busca determinar si los fondos en cuestión sirvieron para financiar actividades partidarias, encubrir el origen del dinero y dar apariencia de legalidad de los recursos. Con la incorporación de la persona jurídica en el proceso, el caso podrá ampliar su alcance y permitirá evaluar responsabilidades institucionales.

Por ello, el Poder Judicial admitió y ordenó incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el caso Alas Peruanas.