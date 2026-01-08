Elecciones Regionales y Municipales 2026: Hasta el 16 de junio se podrá inscribir fórmulas y listas de candidatos

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

De cara a desarrollarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó la fecha clave hasta la que se podrá inscribir fórmulas y lista de candidatos.

¿Hasta qué fecha se podrá realizar esta inscripcíón?

El máximo organismo electoral en el Perú confirmó que el 16 de junio es la fecha límite para que fórmulas y listas de candidatos podrán inscribirse a fin de participar en las Elecciones Regionales Municipales 2026, que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre.

Cabe mencionar que, en las mesas de sufragio se elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores municipales para el periodo 2027-2030.

Adicionalmente, el Jurado Nacional de Elecciones señaló que previo a la fecha anteriormente mencionada, se realizarán las elecciones primarias las cuales están pactadas para el 17 y 24 de mayo.

Durante la primera jornada las agrupaciones podrán elegir entre tres modalidades las cuales son: comicios abiertos a afiliados y ciudadanos inscritos como electores, votación exclusiva de afiliados para elegir directamente a sus representantes y sufragio de afiliados para seleccionar delegados.

Mientras tanto, la designación de candidatos, el 24 de mayo, solo se llevará a cabo a través de delegados, que fueron escogidos durante la primera fecha. De esta forma serán pieza clave para definir a aquellos que competirán en las urnas subnacionales del presente año.

Estos son los reglamentos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos

Cabe mencionar que, de acuerdo a las resoluciones N° 0002-2026-JNE y N° 848-2025-JNE, que aprobaron los reglamentos de inscripción de fórmulas y listas de candidatos para elecciones regionales y municipales 2026, las fórmulas de candidatos al cargo de gobernador y vicegobernador, además de la lista de consejeros regionales y candidatos a regidores, deberán integrarse por el 50% de hombres y 50% de mujeres.

Asimismo, dichos documentos estipulan que no menos del 20% de postulantes a consejeros y regidores deberán tener una edad que oscile entre 18 y 29 añoshasta la fecha límite para presentar la solicitud de la inscripción de lista de candidatos.

En paralelo, estas listas deben, en un mínimo de 15%, deberá conformarse por integrantes de comunidades nativas, campesinas u originarias del ámbito correspondiente.

