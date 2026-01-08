Surco: Un muerto y dos heridos graves dejó ataque a balazos contra colectivo en plena Panamericana Sur

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Los ataques armados contra unidades de transporte continúan dándose en todo Lima y Callao a pesar del estado de emergencia que rige por estos días. Esta vez, un colectivo que se encontraba llenando pasajeros en plena Panamericana Sur fue atacada a balazos dejando como saldo un fallecido y dos heridos que actualmente luchan por su vida.

Colectivo fue atacado a balazos en plena Panamericana Sur

Cerca de la 1 de la madrugada de este jueves 8 de enero, la unidad se encontraba en el paradero conocido como Soyuz, frente al Mall del Sur en el límite con San Juan de Miraflores. El colectivo cubre la ruta Lima-Ica por lo que esperaba llenar pasajeros para emprender su recorrido.

De pronto, apareció una camioneta con sujetos a bordo quienes de inmediato realizaron disparos sin reparo alguno. Lamentablemente, el copiloto recibió un impacto de bala cerca a la cabeza y perdió la vida casi al instante.

El chofer también fue afectado por los proyectiles por lo que quedó gravemente herido. Luego de unos minutos, el herido fue llevado al Hospital María Auxiliadora donde actualmente lucha por su vida. Una mujer que también se encontraba al lado del piloto resultó afectada y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa. Ambos permanecen con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen a iniciar con las investigaciones de rigor. Los efectivos manejan la hipótesis de que el ataque se habría dado luego que el conductor se negara a pagar el cupo exigido por una de las bandas criminales que opera en la zona.

Nuevo ataque al transporte público en 48 horas

Este nuevo atentado contra un vehículo de transporte se da no solo en pleno estado de emergencia, sino a solo 48 horas de que dos buses fueran atacada a balazos en distintas partes de la capital.

En Villa El Salvador, un bus de la Línea 41 recibió casi una decena de proyectiles a solo metros de su paradero final. Afortunadamente no hubo heridos, pero los choferes decidieron no trabajar al día siguiente por miedo a un nuevo hecho criminal.

En Lurín sucedió un incidente similar ya que dos sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra una de las unidades de la línea R28 hiriendo levemente al cobrador del mismo.

En resumen, un colectivo fue atacado a balazos en Surco, en plena Panamericana Sur, dejando un muertos y dos heridos de gravedad.