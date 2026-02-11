Christian Cueva es llamado "venado" por la lista de presuntos amantes de Pamela López

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de publicar una polémica lista de presuntos amantes de Pamela López, Christian Cueva volvió a quedar en el centro de la tormenta cuando, durante el partido de Juan Pablo II en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, los hinchas de su exclub Cienciano lo recibieron entre pifias y cánticos de "venado".

Hinchas de Cienciano gritan "venado" a Cueva

Todo explotó cuando Christian Cueva apareció en la cancha para disputar su partido con Juan Pablo II frente a su exequipo, Cienciano. Desde las tribunas, los hinchas del 'Papá' lo recibieron con pifias y cantándole el tema "El venado", dejando en claro el rechazo que sienten hacia el jugador.

Pero eso no fue todo. La hinchada cusqueña sacó un cartel que en cuestión de minutos ya estaba rodando por todas las redes. En la ilustración se ve a Christian Cueva con la camiseta de Juan Pablo II, con una bolsa de plata en la mano y dándole un beso a Jesús, que aparece con la camiseta de Cienciano.

El mensaje fue directo y contundente: "Cueva, Judas traicionero", comparándolo con uno de los personajes más conocidos de la historia por su traición.

Lista de supuestos amantes de Pamela López

Días antes, Christian Cueva había sorprendido a sus seguidores al publicar un fuerte mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que había llegado el momento de contar lo que sabía.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo, en Trujillo y poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento", escribió al inicio.

Luego, el exjugador de la selección peruana soltó una lista de nombres, que muchos interpretaron como una indirecta directa hacia Pamela López, madre de sus hijos.

"Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida, te los nombro lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí van: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes. Ahora sí, averigüen bien la historia y tengo más. Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen", indicó.

Christian Cueva y la herida en Cienciano

El rechazo de la hinchada no solo tiene que ver con la polémica lista. Christian Cueva fue una de las figuras de Cienciano en la temporada pasada y participó en la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, poco después dejó el club para fichar por Emelec de Ecuador, decisión que generó un fuerte bajón en el rendimiento del cuadro imperial, que terminó eliminado del torneo internacional.

Por ese motivo, para muchos hinchas, Christian Cueva es considerado un traidor, una idea que quedó reflejada en el cartel que se exhibió durante el partido.

Tras su paso por Ecuador, el jugador regresó al fútbol peruano por problemas con la directiva de Emelec y actualmente defiende la camiseta de Juan Pablo II, con el objetivo de pelear el título de la Liga 1.

Así, Christian Cueva fue llamado "venado" por la lista de presuntos amantes de Pamela López y todo se dio en medio de un partido marcado por pifias, cánticos y un cartel que evidenció el fuerte rechazo de la hinchada de Cienciano.