Patricia Benavides: PJ archiva demanda de exfiscal de la Nación para anular proceso disciplinario de la JNJ

El Poder Judicial (PJ) archivó la demanda presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por lo que todavía seguirá siendo sometida a un proceso disciplinario; ello en el marco de la investigación en el caso 'La fiscal y su cúpula del poder'.

De acuerdo a lo conocido, la decisión se tomó a cargo del juez Jorge Ramírez Niño de Guzmán, quien pertenece al Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

De tal modo, Ramírez Niño de Guzmán resolvió que se archive la acción de amparo promovida por la defensa de Benavides, con la que buscaba dejar sin efecto el procedimiento disciplinario inmediato que le inició la JNJ.

Cabe mencionar que, la Procuraduría de la JNJ presentó como respuesta a este amparo la figura de "excepción de falta de agotamiento de la vía previa" porque Patricia Benavides no demostró haber agotado el proceso interno de la junta.

Al respecto, señala que presentó su demanda sin cumplir el procedimiento disciplinario inmediato que todavía está en trámite y así pretende anular un acto administrativo que no ha sido cuestionado en el fuero interno.

El juez tomó en cuenta esta postura y determinó que "la demandante tendría que haber acreditado en autos la configuración de alguno de los supuestos por los cuales no hubiese podido agotar la vía administrativa" y no lo hizo.

"La demandante no demostró en autos que el transcurrir por la vía administrativa previa resultara perjudicial para la protección de los derechos que considera afectados, pues no solo basta con enunciar la existencia de alguno de los supuestos, sino acreditar tales incidencias, con lo que no se advierte necesidad de tutela urgente propia del proceso de amparo, razones por las que debe estimarse la excepción deducida", resolvió el magistrado.