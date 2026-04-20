Fiscalía Suprema anula archivo de investigación contra Rafael Vela y José Domingo Pérez por presuntas irregularidades

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal anuló el archivamiento de la investigación contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. La decisión responde a recursos de la Procuraduría que señalan la falta de diligencias esenciales para esclarecer presuntos delitos contra la administración pública.

La resolución judicial determina que el cierre del caso en diciembre de 2025 fue prematuro. Según el despacho supremo, el archivo no agotó las vías necesarias para verificar la sospecha reveladora requerida. Por ello, se ordena una reevaluación inmediata bajo criterios jurídicos mucho más rigurosos.

La disposición fiscal subraya que no se realizaron acciones fundamentales como el levantamiento del secreto de comunicaciones o geolocalización. Según la Fiscalía Suprema, el estándar probatorio aplicado anteriormente fue excesivo para una etapa preliminar, limitando así la búsqueda de la verdad sobre los hechos.

Nuevas diligencias en el Ministerio Público

El proceso actual contempla cuatro bloques de hechos relacionados con presuntas coordinaciones indebidas y filtraciones de información. Según el documento oficial, estas imputaciones nacen principalmente de los testimonios brindados por el exasesor Jaime Villanueva, los cuales requieren ahora de una nueva y profunda corroboración.

"La medida ordena reevaluar el proceso y revisar los fundamentos que llevaron al cierre inicial de la pesquisa, indica el documento."

Tras la nulidad, el Ministerio Público debe determinar si existen elementos suficientes para continuar con la persecución penal de los implicados. Según la resolución, es imperativo que se reexaminen los hechos denunciados sin que esto signifique, por el momento, una determinación sobre la culpabilidad.

Revisión de testimonios y pruebas técnicas

La decisión de reabrir el expediente se basa en el derecho a la pluralidad de instancias frente a dudas legales. Según los impugnantes, el fiscal que archivó el caso ignoró que en la fase preliminar solo se necesita una sospecha simple para seguir investigando.

"Ambos señalaron que la investigación se cerró sin agotar diligencias importantes y sin aplicar correctamente el estándar de sospecha requerido en etapa preliminar, explica el oficio."

En adelante, la Segunda Fiscalía Suprema Especializada deberá emitir un nuevo pronunciamiento ajustado a los fundamentos expuestos por la instancia superior. Este escenario mantiene vigente la investigación contra Rafael Vela y José Domingo Pérez, centrando la atención en la legalidad de sus actuaciones institucionales.

Este escenario jurídico asegura que la investigación contra Rafael Vela y José Domingo Pérez continúe vigente bajo un análisis mucho más estricto. La Fiscalía Suprema prioriza así el esclarecimiento de los hechos, garantizando que el archivo de investigación solo proceda tras agotar todas las diligencias necesarias.