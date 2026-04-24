Isabella Ladera está contando las semanas para el nacimiento de su bebé: "Me canso muy rápido"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Isabella Ladera está cada vez más emocionada con la llegada de su segundo bebé, esta vez junto a Hugo García. La influencer venezolana compartió detalles de su avanzado estado de gestación, asegurando que ha entrado en una etapa en la que su cuerpo ha experimentado cambios que la tienen muy contenta, ya que está próxima a dar a luz.

Isabella Ladera, emocionada por su bebé

La empresaria utiliza su cuenta de Instagram para compartir todo el proceso de su embarazo. Como se recuerda, lo anunció públicamente hace unos meses en una tierna sesión de fotos que protagonizó junto a Hugo, con quien tiene una relación de aproximadamente un año.

Hace unas semanas también hicieron una revelación de sexo de su bebé, mostrando a sus seguidores que se trata de un niño. Sin embargo, ahora que se encuentra en Perú por temas laborales, Isabella se tomó un espacio para contar que está a pocas semanas de dar a luz y reveló dos detalles sobre esta etapa que está viviendo.

"Cosas que me agarraron fuera de base en este embarazo: 1. Estoy entrando en el mes 7 y ya no me cabe la comida. Puedo sentir hambre, pero me lleno con dos bocados. 2. Me canso extremadamente rápido haciendo hasta lo más básico y simple ", explicó.

Cabe resaltar que Isabella está muy pendiente de cuidar su embarazo en todo momento, ya que en diversas oportunidades ha mostrado que se realiza masajes en el vientre, además de practicar yoga y pilates para gestantes, lo cual mejoraría enormemente la salud de su embarazo.

Isabella Ladera cuenta detalles de su embarazo

Hugo está muy enamorado de Isabella

Hugo llegó a Lima hace unos días, después de permanecer varias semanas en Miami, y un periodista lo abordó para consultarle cómo sobrelleva la distancia con la futura madre de su hijo, especialmente en medio de un escándalo como el que involucró a sus amigos, quienes también estaban comprometidos. El influencer reconoció que estar alejados no es sencillo, pero ambos han encontrado la forma de sentirse cerca el uno del otro.

"Hablamos todo el día y es muy difícil estar lejos, para qué te voy a mentir. Creo que es algo que hoy enfrento y me cuesta muchísimo. Siento que mi cuerpo está aquí, pero mi mente y mi corazón allá... todo el día nos mandamos fotos y hacemos videollamadas", dijo.

Es así que, mientras Isabella avanza en la recta final de su embarazo, Hugo García enfrenta la distancia desde Lima tras su paso por Miami. El influencer admitió que no es fácil estar separados, pero mantienen constante comunicación con fotos y videollamadas, buscando sentirse cerca pese a los momentos complicados.