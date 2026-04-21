Gerente de Galaga SAC, contratista de la ONPE, acudió a Fiscalía tras llegada de Piero Corvetto

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Minutos después de que Piero Corvetto ingresara a la Fiscalía Anticorrupción, llegó Juan Charles Alvarado, gerente de Galaga SAC, la empresa señalada por la ONPE como responsable de las fallas logísticas durante las elecciones del 12 de abril.

Dueño de Galaga SAC acude a Fiscalía tras ser denunciado por JNE

Este martes 21 de abril, Corvetto no solo presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino también acudió a sede del Ministerio Público para entregar su pasaporte como parte de las investigaciones en su contra.

Su llegada se registró a las 3:22 p.m., adelantándose a la citación oficial programada para las 4:00 p.m. Instantes después, arribó Alvarado, quien posteriormente salió de Fiscalía sin dar declaraciones a la prensa.

Estas citaciones se dieron horas después de que Corvetto renunciara al cargo de jefe de la ONPE mediante una carta donde sostiene que el objetivo es "que se organice y ejecute la segunda vuelta (...) en un contexto de mayor confianza ciudadana".

Tras el caos suscitado durante la última jornada electoral, se conoció que la ONPE contrató a Servicios Generales Galaga SAC por, aproximadamente, S/ 6 millones para el traslado del material electoral en Lima Metropolitana, principalmente en Lima Sur y Lima Oeste.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE permanece en la sede de la Fiscalía Anticorrupción tras ser citado para que entregue su pasaporte. A su turno, el jefe de la empresa Galaga, Juan Alvarado se retiró sin dar declaraciones.



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Según la entidad electoral, la empresa tuvo graves retrasos en la distribución, lo que provocó que cientos de mesas de sufragio no se instalaran a tiempo. Como consecuencia, alrededor de 60 mil electores no pudieron votar.

ONPE culpó a empresa por fallas logísticas

Es por ello que, el lunes 13 de abril, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra Piero Corvetto, otros tres funcionarios y expresamente contra Juan Charles Alvarado Pfuyo, propietario de Galaga.

En el escrito, estos implicados son acusados de presunto delito contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

"El hecho punible de obstaculización del proceso electoral se materializó con especial gravedad en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac. (...) el material electoral simplemente no llegó a 13 locales de votación, lo que generó la imposibilidad absoluta de instalar 187 mesas de sufragio", señaló el documento.

Instantes después de que Piero Corvetto llegara a Fiscalía, Juan Alvarado, gerente de la empresa Galaga SAC, también arribó a la sede.