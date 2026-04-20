Piero Corvetto dio "un paso adelante" ante rumores de detención preliminar, señala penalista

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

En los últimos días circularon versiones sobre una supuesta solicitud de detención preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE. La PNP descartó oficialmente haber pedido esa medida, precisando que cualquier detención debe ser solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial.

Una defensa preventiva

Ante el clima de especulación, Corvetto decidió poner a disposición de la Fiscalía su pasaporte y habilitar el levantamiento de su secreto de comunicaciones. En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión afirmó que este gesto buscó demostrar transparencia y colaboración, evitando que se le atribuya intención de fuga o de obstaculizar las investigaciones.

"Creo que Corvetto ha dado un paso adelante ante este rumor de que se había presentado una solicitud [de prisión preventiva], por eso es que ha puesto a disposición su pasaporte y también habilitó el levantamiento de su secreto", señaló Carrión.

La Fiscalía Anticorrupción citó a Corvetto para este martes 21 de abril, con el fin de que entregue formalmente su pasaporte. Además, dispuso el refuerzo de la PNP en los puntos de control migratorio, con el objetivo de impedir cualquier intento de salida del país. Esta medida convierte el gesto voluntario en una obligación procesal, reforzando la vigilancia institucional sobre sus movimientos.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión, manifestó que Piero Corvetto se ha anticipado a cualquier intento de una orden de detención preliminar, tras aceptar entregar su pasaporte y el levantamiento de su secreto de... pic.twitter.com/Do4lTVPkns — Exitosa Noticias (@exitosape) April 21, 2026

Detención no procedería

El abogado sostuvo también que, pese a los delitos graves por los que se investiga a Corvetto, no existen los supuestos necesarios para una detención preliminar.

"Porque para ordenar una prisión preliminar no se requiere únicamente que el delito sea grave. Puede ser muy grave lo que él ha cometido, pero [la detención] no solo depende de eso. Existen otros supuestos que se requieren para ordenar la detención preliminar, por ejemplo que intente fugar o que obstruya la investigación, pero al día de hoy, al menos, no se ha demostrado ello", precisó.

Corvetto enfrenta un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y críticas políticas por irregularidades en la primera vuelta electoral. En paralelo, la Fiscalía evalúa diversas diligencias para asegurar que las investigaciones avancen sin riesgo de fuga ni obstaculización.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el abogado penalista Andy Carrión, sostuvo que es inminente la inclusión de Piero Corvetto en la investigación por la contratación de la empresa Galaga con la ONPE. Señaló que existen elementos para que sea indagado... pic.twitter.com/w8gHdvN9uG — Exitosa Noticias (@exitosape) April 21, 2026

El análisis de Carrión coincide con la estrategia de defensa de Corvetto: anticiparse a los rumores y ponerse "a derecho" para evitar medidas restrictivas. La combinación de la aclaración de la PNP, la disposición voluntaria del funcionario y la orden formal de la Fiscalía dibuja un escenario de alta tensión institucional, donde la transparencia y la credibilidad del proceso electoral están en juego.