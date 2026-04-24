Susy Díaz se muda y lanza dardo contra su hija Florcita Polo: "Quiero tener paz y tranquilidad"

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras años habitando su emblemática casa de Salamanca, Susy Díaz ha tomado la drástica decisión de mudarse. Lo que por décadas fue un refugio de historia familiar y el hogar compartido con su hija Florcita Polo y sus nietos, hoy queda atrás en busca de un nuevo comienzo, marcando un quiebre definitivo en la vida de la excongresista.

Aunque compartir el mismo techo parecía la dinámica natural para madre e hija, el paso del tiempo reveló fricciones que alteraron la tranquilidad de Susy Díaz, obligándola a priorizar su salud emocional por encima de la tradición familiar.

El detonante de la salida de su hogar

Por mucho tiempo, la rutina de Susy Díaz fue sinónimo de calma. Sin embargo, integrar a sus nietos y múltiples mascotas bajo el mismo techo alteró drásticamente su dinámica diaria. La falta de sueño y la pérdida de sus espacios personales terminaron por pasarle factura, obligándola a elegir entre su casa y su tranquilidad.

"Mi vida cambió, ¿no? Yo vivía sola, no estaba mi hija, mis nietos, hasta las ocho de la mañana, qué felicidad, ¿no? Flor se muda con mi nieto más los nueve perros. No, no duermo bien, no duermo tranquila. Entonces, he venido acá a buscar paz, tranquilidad, ya que Flor sea responsable, ¿no? Que ella vea...", expresó.

El cambio ha sido radical, no solo en lo emocional, sino también en lo material. Susy Díaz ha dejado atrás su imponente y amplia residencia de Salamanca, aquella que fue escenario de incontables reportajes y momentos icónicos de la televisión, para instalarse en un departamento mucho más reducido.

"Este es un dormitorio. Voy a prender la luz. Es chiquito mi dormitorio. Mira, para entrar acá. Este dormitorio tiene su baño de ducha acá, acá un dormitorio chiquito. Para mí sola, ¿no? Para que, estar acá tranquila, ¿no? Y todo lo, lo he decorado blanco para, porque quiero tener paz y tranquilidad", relató mientras mostraba su nuevo espacio.

Una relación que aún se mantiene

El quiebre no fue una sorpresa. En más de una ocasión, Susy Díaz hizo pública su molestia por el desequilibrio en las responsabilidades económicas del hogar. Sin embargo, este cambio de dirección no significa una ruptura definitiva.

"No me he alejado totalmente de, de mi hija, de mis nietos, porque siempre estamos ahí conversando. De repente ella tiene que ir a trabajar y tengo que otra vez regresar para allá. O sea, soy bien hogareña, tengo dos hogares. Y los fines de semana que se va la señora que nos ayuda en la casa, regreso de apoyo, ¿no?", comentó.

Aunque ya no comparten el mismo techo, la excongresista se mantiene firme en su rol de madre y abuela, participando activamente en el día a día y el cuidado de sus nietos, demostrando que su prioridad es la familia, pero lejos de los conflictos financieros.