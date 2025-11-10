Delia Espinoza retorna como fiscal de la Nación: Tomás Gálvez y JNJ deben acatar orden del PJ, señala su abogado

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, indicó que solicitará al juez una precisión sobre la medida que ordena el retorno de su patrocinada como fiscal de la Nación. No obstante, sugirió que Tomás Gálvez, actual titular interino, y la JNJ deberían acatar dicha sin necesidad de ello.

Pedirá precisión al juez

El abogado López señaló que la resolución judicial del Poder Judicial (PJ) ya ha dejado sin efecto la suspensión de su defendida, por tal motivo, no habría la necesidad de precisar su retorno al cargo, según indicó el abogado.

"Voy a pedirle, de todas maneras, una precisión al juez porque si el juez está diciendo de que la suspensión que pesa sobre la doctora Espinoza queda sin efecto, entonces en realidad la JNJ no tiene que sacar ninguna resolución", señaló López.

Por tal razón, la defensa legal de Espinoza indica que si tal resolución ya ha sido dejada sin efecto la suspensión que pesa sobre esta ya no sería válida. "La doctora ya ipso facto ya recuperó su titulo de fiscal suprema y por tanto, el fiscal de la Nación, la JNJ no tendría que sacar ninguna resolución", aseguró.

Noticia en desarrollo...