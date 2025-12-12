Caso Kimberlit Tapia: Condenan a 30 años de prisión a Joshua Huamán por feminicidio contra joven enfermera

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó una condena por 30 años de prisión en contra de Joshua Huamán (28), autor del delito de feminicidio en agravio de su expareja Kimberlit Tapia (18).

El crimen conmocionó a la ciudadanía luego que se descubriera el cuerpo descuartizado y calcinado en una zona descampada de Cieneguilla luego que la joven fuera reportada como desaparecida.

Condenan a feminicida por 30 años

La sentencia fue lograda por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de La Molina, representado por la fiscal provincial Vilma Torres.

La acusación fiscal ratificó que el acusado atacó violentamente a la agraviada con un cuchillo lo que causó su deceso en una vivienda ubicada en un condominio del distrito de Cieneguilla.

El hecho ocurrió el 8 de setiembre de 2024. Posteriormente el criminal seccionó el cuerpo y lo ocultó en un terreno baldío en la misma jurisdicción. Para el 21 de setiembre, el feminicida confesó haber convencido a su expareja a pasar un fin de semana en una casa de campo donde posteriormente cometió el crimen.

En la audiencia judicial, la Fiscalía presentó los medios probatorios que incriminaban al acusado. En ella se presentaron las pericias psiquiátricas y psicológicas las cuales determinaron que Joshua Huamán estaba consciente de sus actos y no presentaba alteraciones que afectaran su capacidad de discernimiento.

Otras pruebas presentadas en la audiencia fueron el acta de escena del crimen con pruebas de luminol, la visualización de imágenes previas al hecho y el acta de hallazgo del arma empleada, las cuales inculpaban al agresor.

Además de la sentencia condenatoria por el crimen, Joshua Huamán deberá pagar la suma de S/ 250 000 por concepto de reparación civil a favor de los deudos de la víctima.

Caso Kimberlit Tapia

Más de un año ha transcurrido para lograr la sentencia condenatoria contra Joshua Huamán por el delito de feminicidio.

Con el reporte de desaparición desde el 8 de setiembre del 2024 se dio inició a una búsqueda incansable por parte de sus familiares y autoridades. Posteriormente, se dio el hallazgo sin vida de la joven enfermera el 17 de setiembre del 2024.