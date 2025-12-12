Caso 'Qali Warma': Poder Judicial ordena levantamiento del secreto bancario a Frigoinca

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial autorizó el pedido de levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria de Frigoinca S.A.C., así como de la empresa Sociedad Ganadera Calipuy S.A.C., en el marco de las investigaciones por el caso 'Qali Warma'.

De acuerdo con la resolución del Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima y Crimen Organizado, la información a obtener será en el rango del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024.

(Noticia en desarrollo...)