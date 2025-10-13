PJ: Ordenan restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras declarar fundada acción de amparo

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El 9° Jugado Constitucional del Poder Judicial ordenó la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. La acción de amparo que presentó la defensa de la magistrada fue declarada fundada y por tal motivo, deberá retomar sus funciones como máxima autoridad del Ministerio Público.

Se suspenden los procesos disciplinarios

Con esto, la suspensión de seis meses que pesaba sobre Espinoza Valenzuela queda anulada y tendrá que regresar al cargo del que fue sacado. En el expediente, se precisa que se dejan sin efectos el artículo 3° de la resolución N° 231-2025-JNJ del 12 de junio del 2025, emitida en el marco del Procedimiento Disciplinario N° 001-2024-JNJ.

Resolución que ordena restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

En desarrollo...