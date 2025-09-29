Víctor Zanabria participa en ceremonia de reconocimiento policial a pesar de suspensión

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 29 de setiembre, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria participó de una ceremonia de reconocimiento a efectivos policiales por su labor. Sin embargo, Zanabria se encuentra suspendido por presuntos delitos de peculado y colusión agravada.

Entregó reconocimiento policial

A través de la cuenta oficial de X, la PNP publicó unas fotografías donde el comandante general, Víctor Zanabria, entregó reconocimientos al personal de Tránsito y Escuadrón de Emergencia al lograr la captura de dos presuntos homicidas en el distrito de La Victoria.

En las imágenes se observa que Zanabria entregó personalmente los reconocimientos a cuatro policías, según indican las imágenes. Si bien el mérito es ganado por los agentes policiales, la ceremonia fue efectuada por el comandante actualmente suspendido.

🎖️📷 | El comandante general de la @PoliciaPeru, Víctor Zanabria Angulo, presidió la ceremonia de reconocimiento al personal de Tránsito y Escuadrón de Emergencia por su destacada labor al capturar a dos presuntos homicidas en el distrito de La Victoria.

Exhortó a los policías en... pic.twitter.com/K8L44h51Hc — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 29, 2025

Según la misma publicación, Víctor Zanabria habría exhortado a los policías en formación a seguir los ejemplos de los correctos policías durante la ceremonia celebrada en el distrito de La Victoria.

Suspensión de Víctor Zanabria

El pasado 12 de setiembre la Corte Superior de Justicia de Arequipa suspendió temporalmente por 18 meses al comandante general PNP por el caso 'Policías Albañiles', por presuntamente usar a agentes policiales en servicio a realizar laborales de albañilería mientras debían resguardar a la ciudadanía.

La decisión fue tomada por la jueza del juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios, Janet Lastra Ramírez, tras el pedido de la Fiscalía por el plazo de 1 año y 6 meses.

Hoy bajo el cargo de comandante general cumplió funciones de reconocimiento policial. Esta no es la primera actividad que Zanabria sigue cumpliendo bajo el cargo a pesar de la suspensión.

A solo cuatro días de suspendido, el 16 de setiembre se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, para seguir coordinando un plan en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Respuesta de Zanabria

Tras su suspensión, el comandante general criticó la decisión del Poder Judicial y señaló que esta era una "muestra de exceso de poder" y lo calificó como un mensaje peligroso.

Sin embargo, indicó que el 1 de octubre inicia el proceso de retiro de la carrera policial por lo que su suspensión solo será efectiva por 18 días hasta fin de setiembre.