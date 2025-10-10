Dina Boluarte: Poder Judicial programa audiencia de impedimento de salida del país para el 15 de octubre

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial programa la audiencia para evaluar el pedidos de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte, para el próximo 15 de octubre a las 9:00 a. m.

Se verá impedimento de 36 meses

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Fernando Valdez, programó la audiencia para evaluar el impedimento de salida del país de 36 meses contra la exmandataria. Según informaron en sus redes sociales se llevará a cabo en la sede ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna en Cercado de Lima.

Se trata del impedimento por la investigación del presunto delito de lavado de activos, en agravio del Estado. El caso está vinculado a la aparente recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, activos que habrían provenido de la organización criminal 'Los Dinámicos del Centro'.

Fiscalía de la Nación presentó pedido de impedimento

La expresidenta afronta dos pedidos de impedimento de salida del país, el segundo de estos es por 18 meses y fue presentado por el propio fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, en el marco de las investigaciones por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Se trata del caso conocido popularmente como 'Cirugías de la presidenta', en el que Boluarte, presuntamente se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.

Cabe señalar que, actualmente, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte, aseguró que su patrocinada permanece en su vivienda ubicada en la calle Los Halcones en el distrito de Surquillo. Negó que haya pedido asilo en alguna embajada y rechazó que esté no habida.

Como se recuerda, la última vez que se vio a la expresidenta fue durante su último pronunciamiento, luego de que el Congreso decidiera vacarla con123 votos a favor. El mensaje se emitió y se la observó en compañía de su gabinete ministerial, pero fue interrumpido por la juramentación al cargo de José Jerí.

Posteriormente, se vio al vehículo presidencial salir de Palacio de Gobierno y llegar hasta la vivienda de la exmandataria, donde se habría quedado y según afirma su abogado, permanece hasta el cierre de la nota.