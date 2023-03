Poder Judicial admitió recurso presentando por Pedro Castillo para anular investigación por rebelión y vacancia en su contra

16/03/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Sala Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso interpuesto por el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones que busca anular las denuncias por haber cometido el presunto de delito de rebelión y conspiración, luego de haber perpetrado un golpe de Estado.

El Poder Judicial (PJ) estipulo que los fundamentos presentados por Castillo Terrones están "bien concedidos" y, por ende, el Tribunal Supremo deberá colocar el día y la fecha para llevar a cabo la audiencia.

De acuerdo a ello, en el documento se indica que aún falta comprobar en el Código Procesal Penal ha sido bien recibido por la Corte Suprema y que estableciera las implicaciones del exjefe de Estado en el intento de finiquitar las funciones del Congreso el 7 de diciembre de 2022.

Por consiguiente, enumeraron la lista de acusaciones frente al exjefe de Estado, que son el delito de rebelión, conspiración de rebelión y abuso de autoridad en agravio del Estado, de la misma forma que la perturbación pública.

"Declararon bien concedido el recurso de apelación interpuesto por el encausado José Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia de fojas setenta y tres, de 27 de enero de 2023, que declaró infundada la cuestión previa que dedujo; con todo lo demás que al respecto contiene. En el proceso penal seguido en su contra por delito de rebelión, conspiración de rebelión y abuso de autoridad en agravio del Estado, así como perturbación de la tranquilidad pública en agravio de la sociedad".

Castillo presentó adecuadamente el oficio

El PJ remitió un documento alegando que la Carta Magna no puede remover de su cargo a un presidente. Castillo Terrones alegó que no se le puede haber arrestado por que en el momento que se iba a la embajada de México. Además, mencionaron que el texto fue elaborado correctamente y "dentro del plazo legal".

"La Constitución no sustrae a un presidente de la República a un presidente de la República del ante juicio político y no diferencia el delito flagrante y el delito no flagrante (...) El recurso se interpuso por escrito y dentro del plazo legal. Se han cumplido los presupuestos procesales que rigen la administración de los recurso".

¿Qué pasó?

Como se recuerda, el excandidato del lápiz se encuentra recluido en el penal de Barbadillo y ostenta preliminarmente una pena privativa de libertad por 18 meses por haber supuestamente realizado un golpe de Estado, al anunciar, en un mensaje a la Nación que cerraba el Congreso.

De esta manera, Pedro Castillo busca que quede sin efecto la vacancia y los delitos que le imputan durante su gestión y por el golpe de Estado que perpetró.