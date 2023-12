Poder Judicial declara improcedente el requerimiento de extradición de Wanda del Valle

El Poder Judicial (PJ) declaró improcedente el pedido de extradición de la expareja del abatido 'Maldito Cris', Wanda del Valle Bermúdez Viera, quien actualmente se encuentra detenida en Colombia, investigada por el delito de conspiración y ofrecimiento para el sicariato.

El juez Alfonso Del Carpio Delgado, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, determinó que la Fiscalía que lleva el caso de la 'Bebecita del crimen', omitió señalar bajo qué artículo de la ley penal colombiana, estaría regulada el pedido de extradición.

Seguido a ello, el PJ señaló que no corresponde al juez suplir las deficiencias del Ministerio Público, por lo cual declaraban improcedente el pedido de traer al Perú a la expareja del 'Maldito Cris'.

Como se recuerda, el Ministerio Público acusa a Wanda del Valle del delito de conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio del coronel de la Policía Nacional del Perú, Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

En horas de la tarde del último miércoles 6 de diciembre, la Policía Nacional de Colombia, en un trabajo junto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) dieron con el paradero de la 'Bebecita del crimen', y tuvo que presentarse en audiencias para tratar de defenderse. Es así como en su última intervención, la mujer que fue pareja del 'Maldito Cris' negó todas las acusaciones como la de formar parte del 'Tren de Aragua'.

"No pertenezco a la organización del Tren de Aragua, no he amenazado al señor coronel Victor Revoredo Farfán. Sí, fui pareja del muchacho ('Maldito Cris'), él tuvo sus errores, pero fue él no fue mi persona", aseguró la detenida.