Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional aprobó este martes 11 de abril la solicitud del Ministerio Público de dictar prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo, exgerente general de Petro-Perú, por 24 meses en vez de 36. De acuerdo al juez Manuel Chuyo Zavaleta, existen indicios que vinculan la existencia de una organización criminal y actos de obstrucción a la justicia de Chávez Arévalo.

Este dictamen también se aplica para el empresario Daniel Príncipe Collazos relacionado con el caso de Pedro Castillo, el cual dicta una medida restrictiva para Príncipe.

"Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima ordena 24 meses de prisión preventiva contra Hugo Chávez Arévalo e impone medidas restrictivas para Daniel Príncipe Collazos", se lee en el comunicado.

¿De qué acusan al exgerente general de Petro-Perú?

El exfuncionario del gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones es investigado actualmente por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado. Zavaleta asegura que en la supuesta organización criminal se pretendía ocupar puestos en el Estado para obtener ganancias ilícitas.

Pese a ello, Zavaleta informó que no existen pruebas que puedan demostrar la falta de arraigo domiciliario respecto a Chávez Arévalo, pero puntualizó que se han realizado intentos por obstruir la investigación que lleva la Fiscalía.

En la fase preliminar de la investigación, la fiscalía acusó a Hugo Chávez Arévalo por el delito de colusión agravada al presuntamente haber favorecido a Heaven Petroleum Operators S.A., cuyo propietario es Samir Abudayeh, quien también viene siendo investigado por el mismo delito, pero como cómplice.

Según la tesis fiscal a nivel preliminar, el 18 de octubre de 2021 Karelim López, Samir Abudayeh y funcionarios de Petroperú se habrían reunido para que la empresa de Abudayeh gane el proceso de licitación del combustible diésel.

Esto basado en un programa dominical, donde aseguró que Chávez Arévalo tuvo reuniones clandestinas con sus funcionarios de confianza, en horas de descanso y fuera de sus oficinas, para no tener testigos de sus funciones.

¿Quién es Daniel Príncipe Collazos?

Para el caso del empresario Daniel Príncipe Collazos, de quien también se rechazó la misma medida limitativa, indica que no existe una vinculación fuerte que demuestren que tuvo algún rol dentro de dicho grupo criminal con participación liderada por Pedro Castillo.

No obstante, a Príncipe Collazos se le impuso medidas restrictivas, para pasar el control biométrico cada 15 días, y de no ausentarse del lugar de residencia, concurrir ante la autoridad judicial y fiscal las veces que sea citado, con la finalidad que este no puede fugarse del país.