Santiváñez en la mira: Audios atribuidos al ministro revelan presunta influencia en el TC

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, sigue estando en el ojo de la tormenta. Ahora, algunos audios en los que se escucha su voz, lo involucrarían en un presunto cobro de 20 mil dólares para favorecer ante el Tribunal Constitucional (TC) a un policía condenado por formar parte de una banda criminal .

Audio perjudicaría al ministro

Los nuevos archivos auditivos atribuidos al titular del MINJUSDH, serían de una conversación que mantuvo con una mujer. En ellos, le asegura que está negociando con el TC. Para conseguirlo, le asegura que tendría a dos tribunos de su parte, para que emitan un fallo a su favor.

"Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así, porque el ponente, lamentablemente se cerró y es un antipolicía, por eso, pero nosotros tenemos dos magistrados del TC que nos están apoyando" afirma la voz que sería del ministro Santiváñez.

Extracto del audio de Santiváñez.

En el segundo audio, el abogado de profesión le indica a la mujer que hará lo posible por conseguir el cambio de la decisión judicial. "Señito, estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe", le manifiesta a quien le habría hecho un favor a cambio de una fuerte suma de dinero.

Caso de Santiváñez en el MP es sólido

Según el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, el Ministerio Público (MP) tiene "un caso muy solido" contra Juan José Santiváñez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias e incluso sobornos. Ello debido a que nuevas pruebas lo vincularían en tales ilícitos.

"La investigación va desarrollándose de manera que van probándose las hipótesis de trabajo de la Fiscalía. Me parece que conforme pasa el tiempo, surgen más evidencias. Me parece que el resultado de ello, es que hay un sólido caso contra el hoy ministro del MINJUSDH por el presunto delito de tráfico de influencias", sostuvo.

Maldonado agregó que también se configurarían otros delitos como el de soborno. Además indicó que sería bueno conocer quienes fueron los magistrados del TC que se prestaron para ayudarlo, como afirmaría el ministro por la conversación que mantuvo con la mujer en el audio presentado.

Por consiguiente, los nuevos audios difundidos involucrarían al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez en el cobro de un soborno de 20 mil dólares. Esto lo habría hecho para conseguirle un favor a un policía condenado, hablando con una mujer que sería cercana y asegurándole tener influencias dentro del TC.