Designación de Carlos Malaver debió ser recomendación de Santiváñez, según Pérez Rocha: "No tiene plan de seguridad"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, se pronunció respecto a la citación por parte del Congreso de la República para interpelar al ministro del Interior, Carlos Malaver. Según indicó, Juan José Santiváñez habría sido quien recomendó a Malaver; además, cuestionó que actualmente, no exista un plan de seguridad.

Sobre interpelación a Carlos Malaver

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Pérez Rocha recordó que durante el Gobierno de Dina Boluarte, ya dos ministros del Interior (Vicente Romero y Juan José Santiváñez) fueron interpelados y posteriormente censurados por el Parlamento; ello debido a la fallida lucha contra la inseguridad ciudadana.

"No se está eligiendo a una persona capacitada, conocedora y con planes que se deban de cumplir. Malaver es nombrado por Santiváñez en diciembre del año pasado ", dijo a Canal N.

De tal modo, el exdirector de la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que el actual titular del Ministerio del Interior, Carlos Malaver, está siendo interpelado por los congresistas de la República, por el mismo motivo por el que se censuró a dos de sus antecesores. Este sería el aumento de la delincuencia y la falta de medidas para frenar dicha problemática.

Falta de plan estratégico para combatir inseguridad

En tal sentido, indicó que es llamativo el hecho que Malaver no haya presentado públicamente su plan estratégico para desde el Ministerio del Interior, combatir la delincuencia y criminalidad en todo el país. "Las preguntas que va a responder van a ser analizadas y posteriormente se verá si promueven una votación de censura o puede quedar en la exposición", explicó Pérez Rocha.

Según añadió Eduardo Pérez, desde el Gobierno de Dina Boluarte no se estaría designando a una persona capacitada, conocedora y con planes a cumplir en la cartera del Interior. Al respecto, recordó que en marzo del presente año, Malaver fue designado como director general de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado de la Dirección General Contra el Crimen Organizado; dicho nombramiento lo hizo Juan José Santiváñez.

Es así que, aseguró la designación de Malaver como titular del Mininter también podría haber sido recomendación de Santiváñez, pasando por encima del premier Eduardo Arana y de la propia presidenta Dina Boluarte.

"Este año no se ha aprobado y no se tiene plan de seguridad ciudadana para este año y ese es el grabe problema, responsable primero el ministro que forma parte y debe sugerir que regrese la ley, que esté a cargo el Conasec del Ministerio del Interior no del presidente de Consejo de Ministros", señaló.

De esta manera, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, cuestionó el desempeño de Carlos Malaver como titular del Ministerio del Interior. Según señaló, este no cuenta con un plan estratégico para combatir la inseguridad ciudadana y por ello, está siendo interpelado por el Congreso.