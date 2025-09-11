Pedro Castillo exige a la Fiscalía mostrar armas que utilizó en golpe de Estado: "Al menos una pistola de agua"

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente de la República, Pedro Castillo, tomó la palabra la audiencia judicial de este jueves y exigió al Ministerio Público mostrar las armas de fuego que habría utilizado en dar su fallido golpe de Estado el pasado 7 de diciembre del 2022. "Al menos una pistola de agua", expresó.

Audiencia desde penal de Barbadillo

Durante la audiencia por juicio oral que se sigue contra el exmandatario, Castillo envió un mensaje directo hacia la Fiscalía de la Nación, recordando que el delito que le imputan es el de presunta rebelión, en el marco de los hechos suscitados el 7 de diciembre del 2022.

"Quiero dirigirme hacia el Ministerio Público, para que de una vez, exhiba o en todo caso, haga público las armas que usé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera, pero al menos eso es lo que queremos saber ahora", dijo ante los magistrados presentes, este jueves 11 de septiembre.

De tal modo, Castillo Terrones tomó la palabra durante el juicio oral llevado a cabo desde el penal de Barbadillo, en donde viene cumpliendo prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones contra él y otros acusados por el delito de rebelión.

Castillo usa sarcasmo para hacer pedido a la Fiscalía

En tal sentido, el expresidente se puso de pie y mostró un cartel en donde escribió "Art. 346- rebelión: El que se alza en armas para variar la forma". Con su hoja en alto, Castillo pidió a la Fiscalía mostrar cuáles fueron las armas que utilizó el pasado 7 de diciembre cuando intentó dar un golpe de Estado.

Según Castillo Terrones, ya han pasado más de 60 audiencias programadas por el Poder Judicial para ver el proceso penal por presunto delito de rebelión y, hasta el momento, el Ministerio Público no ha realizado dicha exhibición. El exmandatario no dudó en usar el sarcasmo en su pedido señalando que podrían mostrar hasta "una pistola de agua".

Cabe mencionar que, la defensa de Castillo sostuvo, en sesiones anteriores que los hechos ocurridos en diciembre del 2022, no configurarían el delito de rebelión, debido a que este requiere un "alzamiento en armas", y en su caso no se produjo ningún alzamiento ni se portaron armas.

De esta manera, el exjefe de Estado, Pedro Castillo, participó en una audiencia del Poder Judicial en donde se viene realizando el juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión, en el marco del fallido golpe de Estado. Durante su participación, envió un mensaje al Ministerio Público.