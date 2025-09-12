Poder Judicial admite apelación de Nicanor Boluarte para archivar delito en caso Los Waykis en la Sombra

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial admitió a trámite la apelación de Nicanor Boluarte para que se archive el delito de organización criminal en la investigación que se le sigue por el caso Los Waykis en la Sombra.

PJ admite apelación

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, concedió la apelación interpuesta contra la Resolución Seis del 31 de julio de 2025. Documento que había declarado infundado la excepción de improcedencia de acción solicitada por la defensa.

Por ello, el recurso ha sido remitido a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional, instancia que de admitir a trámite, deberá convocar una audiencia virtual para evaluarlo con las partes involucradas.

El hermano de la presidenta también es investigado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias dentro de esta investigación preparatoria. Según la tesis fiscal, Los Waykis en la Sombra son una presunta organización criminal que habría captado a personas aliadas a los intereses de la red criminal para colocarlos en puestos claves de entidades del Estado.

Todo ello con el fin de recabar fichas de afiliación y brindar aportes económicos para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Poder Judicial admite recurso de apelación presentado por Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, por el caso Los Waykis en la Sombra



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/1dusoAdr5d — Canal N (@canalN_) September 11, 2025

Fundamentos a evaluar

El recurso fue interpuesto por la defensa de Nicanor Boluarte el 6 de agosto, dentro del plazo legal establecido. Se alega que los hechos que se le imputan a su patrocinado no superarían el estándar establecido por el delito de organización criminal al amparo de la Ley 32108 que modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado.

Se asegura que el entramado criminal no presentaría una estructura compleja, los delitos fines en su extremo mínimo no superarían lo 6 años de pena privativa de la libertad.

El magistrado Carhuancho determinó que se debe descartar la aplicación de la Ley 32108 en el caso, pues se trataría de una ley anterior al momento de la producción de los hechos imputados.

Sin embargo, tras la presición, el juez concluyó que la apelación cumple con los requisitos de forma y de fondo, por lo que se elevó a una instancia superior. El fallo señala que el recurso reúne los presupuestos de acto impugnable y formalidad procesal, lo que llevó a la concesión de la apelación. Mientras tanto, la investigación por presunta organización criminal continúa en curso.

Es por estas razones que el juez Richard Concepción Carhuancho admitió a trámite la apelación de Nicanor Boluarte que busca archivar el delito de organización criminal en el caso Los Waykis en la Sombra.