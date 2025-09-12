Carlos Malaver: "Es una falta de respeto decir que en el Mininter sigue mandando el señor Santiváñez"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Durante la sesión de interpelación en su contra llevada a cabo en el Congreso, el ministro del Interior, Carlos Malaver, rechazó que Juan José Santiváñez, actual titular del Ministerio de Justicia, sea quien realmente dirija su cartera.

Como se recuerda, el jueves 11 de septiembre, la máxima autoridad del Ministerio del Interior compareció ante la representación nacional, respondiendo 22 preguntas sobre su gestión en la lucha contra el crimen organizado y otros flagelos que atentan contra el orden público y la seguridad ciudadana.

Asevera que Santiváñez no tiene injerencia en el Mininter

Para nada es un secreto la cercanía de la presidenta Dina Boluarte hacia el ministro de Justicia, quien antes de ser nombrado en el cargo, fue jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, luego de ser ministro del Interior entre mayo del 2024 y marzo 2025.

Su "figura" al interior del Ejecutivo se vio realzada en las últimas semanas, tras anunciar la reconstrucción del penal 'El Frontón' y "confirmar" ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que "el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos". Ante los rumores sobre si también ejercer una especie de "poder en las sombras" en el Mininter, Malaver descartó de plano dicha hipótesis.

"Considero yo, una total falta de respeto, cuando me quieran indicar que en el Ministerio del Interior, el doctor Santiváñez o el ministro Santiváñez siga mandando al respecto", sostuvo en el Pleno.

#PrimeroALas8

Poco antes de culminar la interpelación, el ministro Carlos Malaver rechazó que el titular de Justicia, Juan José Santiváñez, sea quien dirija su cartera



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/x1PUx3JH8s — Canal N (@canalN_) September 12, 2025

Fujimorismo no descarta censurarlo

El vocero político y subsecretario de Fuerza Popular, Miguel Torres, adelantó que su partido evalúa respaldar una eventual censura contra el ministro del Interior, Carlos Malaver, tras ser interpelado en el Congreso. Asimismo, cuestionó la baja ejecución presupuestal de la cartera del Interior, que hasta septiembre solo habría alcanzado un 19 %.

"Es un escándalo que, a septiembre, solo se haya ejecutado el 19 % del presupuesto en una de las áreas más importantes para atender el problema latente que tenemos dentro de la ciudad (la inseguridad ciudadana)", señaló en entrevista con Canal N.

El también excongresista recordó que su bancada ya apoyó la censura de dos extitulares del mismo sector durante el gobierno de Boluarte, en esa línea, no descartó que ocurra lo mismo con Malaver si los cuestionamientos persisten.

Finalmente, es importante recordar que, de no haber convencido al Parlamento tras su interpelación, este poder del Estado puede optar por la censura, figura que necesita 66 votos para que se haga efectiva.