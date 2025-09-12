Renzo Garcés rompió su silencio y negó haber insultado a árbitro en clásico: "Afecta mi reputación, es imposible"

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este fin de semana se reanudara el Torneo Clausura de la Liga 1, sin embargo, Alianza Lima y Universitario se verán perjudicados debido a que el Tribunal de Apelaciomes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ratificó la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria por lo que Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña, Carlos Zambrano y Renzo Garcés serán castigados. Al respecto, este último rompió su silencio y se pronunció.

Renzo Garcés se pronuncia

Renzo Garcés utilizó sus redes sociales para referirse al fallo tras guardar silencio desde que se conoció las cuatro fechas de suspensión que se estableció en su contra, así lo manifestó al principío de su descargo.

"En el momento en que se hizo público el informe arbitral y luego de la decisión de la Comisión de Disciplina, elegí no hacer comentarios al respecto ni dar algún tipo de descargo. Manteniéndome al margen en un acto de discreción", se lee en el inicio del comunicado del defensa central.

Comunicado de Renzo Garcés

Posteriormente, subrayó que niega "tajantemente" que en algún momento haya insultado al árbitro Jordi Espinoza, tras el último clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, disputado el pasado 24 de agosto, en el Estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

En tal sentido, indicó que que se encuentra "inconforme con el fallo" que afecta su reputación y aclaró que es "imposible" que exprese lisuras.

"Mis principíos, mis valores y mis creencias no van de acuerdo a lo que indican que dije. Los que me conocen saben que así esté molesto o frustrado, es imposible que yo diga lisuras", puntualizó Garcés.

Alianza Lima perjudicado

Ante este panorama de drásticas sanciones, el equipo que resultó más afectado fue Alianza Lima, que no estarán presentes sus defensas titulares, Renzo Garcés y Carlos Zambrano por lo menos para las próximas dos fechas. A ello se le suma que no contará con la presencia de su técnico, quien anteriormente fue sancionado con 8 fechas tras el partido ante Cienciano, por el Torneo Clausura.

Cabe resaltar, que a ellos también se les suma el psicólogo del club Giacomo Scerpella así como también el delegado Héctor 'Tito' Ordóñez, quienes fueron castigados con cuatro fechas de suspensión luego de ser considerados responsables de un supuesto de ofensa al honor de los hinchas de la U.

