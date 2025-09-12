12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de su cuenta de Facebook, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse cuestionó la presunta participación del Tribunal Constitucional (TC) en el caso defendido por Juan José Santiváñez en favor del expolicía Miguel Marcelo Salirrosas 'Diablo'.

Magistrado del TC se pronunció sobre audios atribuidos a Santiváñez

Gustavo Gutiérrez Ticse se pronunció a través de redes sociales tras los recientes audios revelados que comprometerían a Juan José Santiváñez y su presunta relación con dos magistrados del TC que lo beneficiarían en la defensa de Miguel Marcelo Salirrosas, expolicía investigado por crimen organizado.

En la publicación realizada por Gutiérrez Ticse cuestiona: ¿Y como apoyaron los magistrados del TC si en dos oportunidades rechazaron el caso?, indicando que la postura del máximo órgano de control no mostró apoyo alguno al hecho defendido por Santiváñez.

En su comunicado en redes continúa: "Llama a la atención que varios medios de comunicación difundan un audio que supuestamente es reservado en poder de la Fiscalía para intentar cuestionar sutilmente al Tribunal Constitucional". Así, señala que si Santiváñez tuvo pretensiones en el TC o no, las decisiones tomadas por el órgano jurisdiccional demostraron que no se tutelaron sus demandas.

"Los resultados son contundentes. Si dijo o no el señor Santiváñez, como muchos pueden decir, ello no implica conexión con las decisiones del Tribunal Constitucional, sobre todo cuando está absolutamente demostrado que no se tutelaron sus pretensiones"

Magistrado del TC se pronuncia sobre audios atribuidos a Santiváñez

Audios atribuidos a Juan José Santiváñez señalan relación con magistrados del TC

La revelación de los audios atribuidos a Juan José Santiváñez revelarían el cobro de 20 mil dólares para lograr la excarcelación de Miguel Marcelo Salirrosas 'Diablo' al contar con un presumible respaldo de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, viene siendo investigado por el delito de tráfico de influencias y soborno en el TC cuando en su calidad de abogado defendiendo la presunta inocencia del expolicía Salirrosas quien es acusado por crimen organizado y enviado a prisión en agosto de 2022.

Ante este escenario Juan José Santiváñez habría exigido el pago de 20 mil dólares a la esposa de 'El Diablo'. En el audio revelado por el medio Latina Noticias, se escucha a quien sería el abogado Santiváñez intentando explicar la situación legal a la esposa de su patrocinado en donde menciona el presunto vínculo con dos Tribunos.

"Señito, estoy moviendo cielo y tierra. No se preocupe. Señito, nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía, por eso. Pero estamos trabajando. Nosotros tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

La reciente revelación del audio que vincularía a Juan José Santiváñez con dos magistrado del TC ha revelado la influencia que habría tenido el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos cuando ejercía la labor de abogado.