Caso Árbitros de Odebrecht: Abogado Humberto Abanto niega haber recibido sobornos

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Humberto Abanto sostuvo que el caso Odebrecht en el Perú "no tuvo más propósito que destruir a todos los partidos que no eran de la simpatía de un grupo ideológico en el país".

A su juicio, las consecuencias de este proceso alcanzaron a figuras políticas de peso: "Nos costó la vida de Alan García, Keiko Fujimori estuvo 18 meses y más presa, Luis Castañeda Alonso pasó los penúltimos días de su vida en el penal Castro-Castro".

Abanto cuestionó directamente la labor del fiscal José Domingo Pérez, asegurando que este no cumplió con diligencias ordenadas judicialmente.

"Fuimos al juez y el juez le ordenó cumplir con esas diligencias. ¿Qué creen que ocurrió? Después que recibió la orden del juez que él no apeló, concluyó la investigación sin cumplir, el 11 de marzo cerró la investigación sin cumplir con esas diligencias", declaró.

Procesos y cuestionamientos legales

El penalista también se refirió a las discusiones jurídicas de fondo que surgieron en el caso, como el análisis sobre si las campañas electorales de 2006, 2011 y 2016 podían ser procesadas bajo la figura de la receptación económica como modalidad de lavado de activos.

En ese contexto, Abanto destacó la exposición de los abogados de Keiko Fujimori: "El caso de Keiko, el que lo sustentaron, desde mi punto de vista, brillantemente, Percy García Cabrero y Juliana Loza, era sobre otro tema que tiene que ver con el principio de legalidad".

Humberto señaló que la argumentación escuchada aportó al debate constitucional: "Realmente, yo no había revisado la tesis, pero al escuchar a Percy García Cabrero, creo que le ha dado mucho material de reflexión al Tribunal Constitucional acerca de si esto podía ser procesado como delito o no".

Sin sobornos

Finalmente, Humberto Abanto rechazó de manera tajante haber recibido sobornos en los procesos arbitrales vinculados a Odebrecht. "Según el Ministerio Público, los honorarios que cobré son los sobornos. Eso es un disparate", manifestó.

El abogado Humberto Abato enfatizó que las investigaciones fiscales se centraron principalmente en debilitar a partidos de oposición al gobierno de Martín Vizcarra.

"El punto central aquí es que quienes más fueron atacados fueron los partidos de oposición al gobierno del señor Vizcarra", concluyó en su entrevista con nuestro medio.

