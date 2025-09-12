Copa Davis: Perú se pone 2-0 arriba en la serie ante Portugal gracias al triunfo de Ignacio Buse

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú está dando la sorpresa en la serie ante Portugal por la Copa Davis y gracias a Ignacio Buse, ha cerrado la jornada del viernes 12 de setiembre 2 a 0. El 'colorado' venció con facilidad a Jaime Faria por 6-0 y 6-2, con lo que un triunfo en cualquiera de los tres partidos del sábado, le daría el pase a los clasificatorios.

'Rosco' y triunfo cómodo de Buse

La primera raqueta nacional entró ovacionado al estadio que lleva su apellido, pero que es en homenaje a su abuelo y tío abuelo. Motivado por eso, desde el primer game demostró su superioridad sobre el portugués, que pareció estar un escalón menos de 'Nacho', que en apenas 33 minutos firmó el primer 'rosco' de la serie.

En la segunda manga Faria volvió a perder su primer juego de servicio y Buse confirmó el quiebre. Esta vez el luso pudo ganar dos juegos, aunque volvió a sufrir una rotura en el 3-1, con lo que se vio cuesta arriba. Además desaprovechó las cuatro oportunidades de break que tuvo, permitiéndole al tenista peruano ganar en solo 1 hora y nueve minutos.

¡𝐈𝐆𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎 𝐁𝐔𝐒𝐄, 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄𝐒𝐀𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄! 🇵🇪🎾



Ignacio Buse [112ATP] saldó el 2-0 del Team Perú ante Portugal en la Copa Davis con un rotundo triunfo (6-0 / 6-2) frente a Jaime Faria [115ATP]. ¡A un paso de los Qualifiers! 💪🏼🔝pic.twitter.com/RVM7ks0PBi — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 13, 2025

Con el 2-0 a favor de Perú, bastará otra victoria en el dobles, partido del primer turno o en cualquiera de los singles, para llevarse la llave. Con esto, pasaría a los clasificatorios para la Copa Davis del 2026, en la que tentaría por un cupo por la fase final del torneo.

Serie se resuelve el sábado

El triunfo de Buse pone a la delegación nacional a tiro de uno de los mejores capítulos del tenis peruano reciente. Para el duelo de dobles, Luis Horna eligió a Ignacio Buse junto a Juan Pablo Varillas, que irán ante Nuno Borges y Francisco Cabral, sin embargo, el triunfo del 'colorado' ante Faria podría cambiar esto.

Al tener Portugal la necesidad de ganar imperativamente este encuentro, la primera raqueta nacional podría optar por descansar, debido que el primer cruce de individuales de la jornada sabatina es con Borges. Al no poder repetir ante Faria, que cerrará, quedará en manos del capitán tratar de asegurar la llave en el tercer partido.

Por lo tanto la ventaja que ha sacado Perú ante Portugal por la Copa Davis lo deja a un triunfo de pasar a la fase clasificatoria. Ignacio Buse puso el 2-0 en la serie con el cómodo triunfo ante Jaime Faria, dejando al equipo nacional a un triunfo de la hazaña.