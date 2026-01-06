Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

06/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tal como lo anunciara desde antes que asumiera el cargo, el fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, desactivó oficialmente este martes 6 de enero, los Equipos Especiales del Ministerio Público.

A través de la publicación de sendas resoluciones publicadas en el Diario Oficial El Peruano, el titular de la Fiscalía puso fin a la gestión de Rafael Vela Barba, entre otros, quienes se encargaban de investigar el emblemático caso 'Lava Jato', entre otros.

¿Qué va a pasar con las investigaciones sobre el caso 'Odebrecht'?

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 007-2026-MP-FN, el titular del Ministerio Público dio por concluido el nombramiento de otros 57 fiscales que se avocaban a las investigaciones del caso 'Odebrecht'.

La resolución señala, que los ocho despachos fiscales que integraron el 'Equipo Especial de Fiscales', deberán trasladarse al subsistema de lavado de activos con la totalidad de su carga procesal, "con la finalidad de garantizar el respeto al principio de continuidad procesal".

Del mismo modo, precisa que a la fecha se encuentran en trámite 97 carpetas fiscales, de las cuales 71 se encuentran en etapa preparatoria, intermedia y juicio oral, por lo tanto, deberán continuar con las competencias establecidas.

(Noticia en desarrollo...)