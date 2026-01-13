Caso 'Cócteles': PJ archivó de forma definitiva investigación contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

De forma definitiva, el Poder Judicial ha ordenado que el caso 'Cócteles', donde estaba involucrada Keiko Fujimori y varios miembros de Fuerza Popular, pase al archivo definitivo. La decisión judicial terminó siguiendo la línea del Tribunal Constitucional y el fallo que emitió en octubre del 2025.

Más de 30 investigados

El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia declaró un "sobreseimiento definitivo" sobre la candidata presidencial y el resto de acusados. La lideresa del fujimorismo y 32 implicados eran indagados por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.

"Se declara el sobreseimiento definitivo del presente proceso seguido contra la investigada Keiko Fujimori por la presunta comisión del delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal en agravio del Estado peruano. En ese sentido, levántese todo tipo de medida de carácter personal y real que se haya impuesto", indica la resolución.

Sin embargo, esta decisión que acata el fallo del Tribunal Constitucional, precisa que solo se adhiere a los dos delitos mencionados, por lo que la imputación por presunta falsa declaración sigue vigente. Esto se precisa contra Keiko Fujimori, Pier Figari, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, entre otros, así como al partido fujimorista.

"Se les imputa los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y el delito de falsedad genérica y en el extremo de requerimiento de sobreseimiento donde se advierte que contra Carmela Paucara y Erika Yoshiyama, también se les imputa los mismos delitos antes señalados", indica el texto.

Abogada de Keiko Fujimori se pronunció

A través de su cuenta de X, Giulliana Loza, abogada de la lideresa del fujimorismo, celebró lo expuesto en la resolución judicial contenida en el expediente 00299-2017-335-5001-JR-PE-01. Detalla que la ausencia de base legal en el proceso fue determinante para que la sentencia del TC no fuera revocada.

"El PJ archivó definitivamente el caso contra Keiko Fujimori al ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. No hubo lavado de activos ni organización criminal. El proceso concluyó por carecer de base legal y vulnerar el debido proceso, en una clara persecución fiscal", sostuvo la letrada.

Keiko Fujimori y varios integrantes de Fuerza Popular han quedado libres de la investigación por lavado de activos y organización criminal contenida en el caso 'Cócteles'. Así lo determinó el Poder Judicial, que lo mandó al archivo definitivo, aunque no incluyó al delito de falsa declaración y falsedad genérica, requeridos en julio pasado.